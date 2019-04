Baugebiets-Entwurf stößt manchen auf

Drei Anwohner, die namentlich nicht genannt werden möchten, beklagen im BT-Gespräch vor allem die geplante Höhe der Lärmschutzwand entlang der Bahnlinie, die die bereits bestehende auf der gegenüberliegenden Seite um zwei Meter überragen würde, weil sie auf einem Erdwall errichtet werden soll. Hier befürchtet man Schallreflexionen in die Wohngebiete "Pfaffenpfädel" und "Breithalbjeuchen" und kann den Grund nicht nachvollziehen. Sie fragen sich, warum - wie im Ötigheimer Neubaugebiet - eine gleich hohe Lärmschutzwand auf der gegenüberliegenden Seite nicht ausreicht.

Auch hält man die geplanten Grünausgleichsflächen für zu großzügig und fragt sich, ob Ausgleichsflächen auf der grünen Wiese nicht günstiger wären. Für "unnötig" befinden die Anlieger, von denen zwei auch Grundstücke im "Birkig" besitzen, zudem die vorgesehene, sieben Meter hohe Lärmschutzwand als Abgrenzung zum Gewerbegebiet "Langgewann". All diese Vorhaben würden zudem die Erschließungskosten verteuern. Ganz davon abgesehen empfinde man die geplante Bebauung mit Ein- und Zweifamilienhäusern auf rund 1 000 Quadratmeter großen Grundstücken als nicht mehr zeitgemäß. Es müsse auch an mehrgeschossigen Wohnungsbau gedacht werden, finden sie.

Im Rahmen einer öffentlichen Bürgerinformation hätte man diese Themen ansprechen können, monieren die drei Bietigheimer eine verfehlte Informationspolitik seitens der Verwaltung. Bislang seien nur die Grundstückseigentümer mit den Plänen konfrontiert worden. Auch eine geplante Verpflichtung, dass die Grundstücke in einem bestimmten Zeitraum bebaut werden müssen und die Gemeinde sonst ein Rückkaufrecht hat, stößt nicht bei allen auf Gegenliebe.

Das weiß auch Hauptamtsleiterin Marlena Ganz, die schon diverse Anrufe in dieser Sache erhalten hat. Sie betont auf BT-Anfrage, dass "noch nichts in Stein gemeißelt ist" und am Dienstag zunächst der Stand der erforderlichen Voruntersuchung vorgestellt werde. Dazu gehöre auch das Lärmschutzgutachten, mit dem ein renommiertes Fachbüro beauftragt gewesen sei. Zunächst habe die Gemeinde, wie bei solchen Verfahren üblich, abgeklärt, ob die Grundstückseigentümer überhaupt Interesse daran haben, dass im "Birkig" Bauland entwickelt wird (Mitwirkungsbereitschaft). "Dazu geht man mit groben Entwürfen in die Einzelgespräche", erläutert Ganz. Wenn der Gemeinderat am Dienstag den Aufstellungsbeschluss verabschiedet, erfolge anschließend die erste Offenlegung des Entwurfs, erläutert sie. In diesem werden unter anderem die Bürger angehört. "Dann sind Diskussionen über Lärmschutz oder Ausgleichsflächen möglich", betont Ganz - und gegebenenfalls Änderungen des Planentwurfs.

"Da rollen nicht gleich die Bagger", versucht sie, die Befürchtungen zu zerstreuen und betont: Sollte eine Vielzahl von Eigentümern nicht mitwirkungsbereit sein, sei es auch vorstellbar, einen anderen Bauabschnitt zuerst zu entwickeln. Doch alle Eigner hätten bisher grundsätzliche Mitwirkungsbereitschaft erklärt.