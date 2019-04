Interkultureller Austausch bei Kuchen

Bei der Premiere zeigte sich Petra Heinisch-Hildenbrand, Leiterin der Stabsstelle Chancengleichheit und Integration, von dem Interesse an dem Begegnungscafé begeistert: "Ich freue mich darüber, dass die Tische voll belegt sind, vor allem auch, dass das Publikum gemischt ist." Ziel sei es, Menschen unterschiedlichster Nationalitäten an einen Tisch zu bringen und damit auch die Integration voranzutreiben. Es geht ums Miteinander und darum, "Mauern in den Köpfen einzureißen", wie Heinisch-Hildenbrand betont. Im barrierefreien Rossi-Haus sei zudem ein Zugang für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gegeben. "Wir wollen aber keine Gegenveranstaltung zum ebenfalls neu ins Leben gerufenen ,Café Kontakt' sein", sagt Heinisch-Hildenbrand.

Die Initiative für das "Café International" kam von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbegleitung, die auch den Kuchen gespendet haben. Dieser ist kostenfrei, für die Getränke wird ein geringer Betrag erhoben. Auch eine Kinderbetreuung wird während des Cafés angeboten.

Viele Zugewanderte hätten in der Vergangenheit den Wunsch geäußert, mit Deutschen in Kontakt zu kommen und dadurch auch die Sprache zu verbessern, erklärt die Ehrenamtliche Karin Fritz, die bereits in der Gemeinschaftsunterkunft in der Alten Bahnhofstraße ein Welcome-Café angeboten hatte. Doch kämen inzwischen etwa zwei Drittel der Gäste extra aus ihren Anschlussunterbringungen zum Café, erzählt sie. Eine innenstädtische Lösung, von der sich alle Bürger angesprochen fühlen, lag also auf der Hand - auch, weil viele Geflüchtete nicht gerne in die Gemeinschaftsunterkunft zurückgehen, sagt Fritz.

Dass die Idee eines Begegnungscafés im Rossi-Haus gut ankommt, davon konnte man sich am Mittwoch überzeugen. An den Tischen war ein reger interkultureller Austausch zu bemerken. Neue Kontakte herstellen, miteinander reden, Deutsch lernen oder andere Lebenswelten verstehen - das alles wurde von den Gästen als Grund angegeben, auf ein Stück Kuchen vorbei gekom men zu sein. Beim nächsten Café am 17. April können die neuen Kontakte dann vertieft werden.