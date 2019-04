Teure Überraschung

Baden-Baden

Verbandsligatitel verteidigt Baden-Baden (red) - Der letzte Verbandsligaspieltag der Volleyball-Mixed-Liga wurde mit neun Begegnungen im Schulzentrum West in Baden-Baden ausgetragen. Sowohl Abstieg als auch Meisterschaft standen noch nicht fest. Der alte und neue Meister heißt SC Baden-Baden (Foto: SC).

Berlin

Frust bei den OSG-Frauen Berlin (red) - Die Reise nach Berlin haben sich die Schachteams der OSG Baden-Baden sicherlich anders vorgestellt. Die Frauenmannschaft musste sich in der Endabrechnung mit dem vierten Platz begnügen. In der Schachbundesliga kam die OSG nur zu einem Sieg und zwei Remis (Foto: OSG).