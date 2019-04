Rastatter Tafel neu aufgestellt

Hans-Jochen Volmer, zuletzt Vorsitzender des Vereins und nun zusammen mit Günter Krämer Vorstand der Stiftung, ist sich sicher: Die Armut in Deutschland sei wesentlich größer als von der Bevölkerung wahrgenommen werde; und die Tafeln, die der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken und Bedürftigen helfen, werden in den kommenden Jahren nicht weniger gebraucht.

Die Rastatter Tafel ist hier eine Erfolgsgeschichte. Mit Laden und Lager in der Stettiner Straße sowie Belieferung von weiteren 36 Tafeln sei sie inzwischen zur größten in Baden-Württemberg geworden. Doch mit den rechtlichen und wirtschaftlichen Anforderungen wachsen die Risiken für die, die Verantwortung übernehmen. Bislang hatte der Vorstand mit seinem persönlichen Vermögen haften müssen. Das ist mit der neuen Rechtsform jetzt vom Tisch. Und das Vermögen - die Tafel ist Eigentümerin des Gebäudes in der Stettiner Straße - ist nun in sicheren Stiftungshänden.

Mit der neuen Konstruktion hofft man, nun auch neue Ehrenamtliche zu finden, die sich für die soziale Sache engagieren und Verantwortung übernehmen. "Wir werden alle nicht jünger", weist Volmer darauf hin, dass der Großteil der Helfer und Vorstandsmitglieder im Prinzip von Anfang an dabei seien. Die Mitgliederzahl sank zuletzt auf 104, die Zahl der Freiwilligen, die aktiv mit anpacken, sei bei rund 80 geblieben, zudem stehen zehn Angestellte bei der Tafel in Lohn und Brot, die Betriebskosten sind hoch.

Um alles wie gehabt am Laufen zu halten, würde man sich über zehn neue ehrenamtliche Helfer pro Jahr freuen, aktuell könnte man Beifahrer sowie Sortierer für Obst und Gemüse gebrauchen - Interessenten melden sich bei Torsten Weber unter (0 72 22) 16 84 02.

Rund 3 500 Tonnen Lebensmittel setzt die Rastatter Tafel jährlich um. Zwar stagnieren Spenden hiesiger Geschäfte - die Märkte optimieren ihre Abläufe -, doch dank exzellenter Beziehungen zu Großen in der Branche könne man nach wie vor große Mengen ordern. Dies kommt in Rastatt rund 1 800 Kunden mit Berechtigungsscheinen zugute, die man für einen Einkauf bei der Tafel benötigt; insgesamt erreiche man damit rund 5 500 Bedürftige.

Geschäftsführer der gGmbH ist Marktleiter Torsten Weber. Neuer Vorsitzender des Vereins ist seit der Mitgliederversammlung in der vergangenen Woche Prof. Dirk Böhm, Studiengangsleiter BWL/Handel an der Dualen Hochschule, der frisch an Bord ist, aber mit Rosemarie Wafzig und Gerhard Klaar erfahrene Mitstreiter an der Seite hat. Gewürdigt wurde die Arbeit von Hermann Hartmann und Dr. Bernhard Beneke, die aus eigenem Wunsch nach vielen Jahren aus dem Vorstand ausgeschieden sind.