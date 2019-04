Pointenreiche Boshaftigkeiten Von Xenia Schlögl Rastatt - Wenn der gehörnte Ehemann in seiner Wut nicht weiß, ob er sich selbst oder seine untreue Gattin erschießen oder doch lieber dem besten Freund dessen junge Geliebte ausspannen soll, dann ist man als Zuschauer in einer bitterbösen Beziehungskomödie von Woody Allen gelandet.







Mit einer gelungenen Premiere des Stücks "Central Park West" eröffnete das Esprit-Theater unter der Regie von Timo Treiber seine Saison. 90 Minuten lang wurde das Publikum im Kellertheater mit brillanten Wortgefechten, intellektueller Feinsinnigkeit gepaart mit fiesem Sarkasmus und derbem Humor bestens unterhalten. Woody Allens Geschichten spielen vorzugsweise in New York City. Die Neurosen der Upper-Class-Bewohner sind Zielscheibe seines Spotts. Im noblen Wohnviertel Central Park West befindet sich das Appartement von Phyllis und Sam: Sie, eine angesehene Psychoanalytikerin und er, ein erfolgreicher Anwalt. Ein scheinbar glückliches Ehepaar, bis Phyllis per Zufall herausfindet, dass Sam sie mit ihrer Freundin Carol schamlos betrogen hat. Phyllis lockt unter einem Vorwand Carol zu sich nach Hause, um sie zur Rede zu stellen. Beate Riedinger als eloquente und eiskalt-analysierende Phyllis und Selina Forcher als arrogante Schickeria-Lady liefern sich pointenreiche Wortgefechte, die an femininer Boshaftigkeit nichts zu wünschen übrig lassen und die Zuschauer lauthals zum Lachen bringen. Zur psychologischen Zimmerschlacht wird die Geschichte, als Howard, Carols Ehemann auftritt. Dennis Golis spielt einen depressiven Schriftsteller, der nach der Enthüllung der Untreue seiner Gattin rasend wird und eine Waffe zieht. Süffisant bestärkt ihn die betrogene Psychoanalytikerin Phyllis mit der Aufforderung: "Rationalität ist löblich, manchmal ist aber ein Amoklauf nötig!" Doch die Pistole funktioniert nicht, und das Trio verlegt sich dann doch lieber auf verbale Gemeinheiten, die manch unangenehme Wahrheit parat haben. Vollends aus dem Ruder laufen die Auseinandersetzungen, als Phyllis Gatte Sam das Appartement betritt. Helmut Neumann als Sam, der nicht nur seine Ehefrau, sondern auch seine Geliebte betrogen hat, ist herrlich witzig und charmant in seiner Rolle. Als notorischer Schürzenjäger ist er sich keiner Schuld bewusst. Ohne Scham stellt er seine neueste Eroberung, die 21-jährige Juliet vor. Auf den Einwand Howards, dass Juliet seine Tochter sein könnte, antwortet er schlagfertig: "Ist sie aber nicht." Lisa-Marie Sesemann als introvertierte jugendliche Patientin von Phyllis, die das Begehren des deutlich älteren Sam aufblühen lässt, ist eine Augenweide. Ihr Auftauchen bringt die Geschichte zu einem überraschenden Ende. Das Theaterstück "Central Park West" bietet einen kurzweiligen Abend mit einem bestens eingespielten Ensemble. Für das richtige Timing der Technik sorgte Dirk Flackus. Weitere elf Vorstellungen finden jeweils um 20 Uhr am 11., 12., 13., 25., 26. und 27. April sowie am 4. Mai statt, an den Sonntagen 14. und 28. April sowie 5. Mai um 18 Uhr, am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr.

