Vielfältige Informationen im Kompaktformat

Rastatt (fuv) - Moderne Heizsysteme, Fenstertechnologie, Fliesen, Parkett oder das digitalgesteuerte Smart Home in der Rastatter Reithalle. Informationen zur Gesundheit, zum Energiesparen, zur Abfallwirtschaft im Landkreis, zur Erbschaftsregelung oder Stilberatung im Foyer des Landratsamtes. Auf dem Kulturplatz Automobile, Landschaftsgärtnerei, Vorführungen der Feuerwehr und ein Kinderkarussell. Das waren die Zutaten zur Dienstleister- und Handwerkermesse.



Zum fünften Mal hatten die Handwerker im Gewerbeverein RA³ zu einer zweitägigen Ausstellung eingeladen. Zum zweiten Mal beteiligte sich der Dienstleistungssektor an der Messe. "Mittlerweile sind es rund 50 Aussteller. Es ist eine Leistungsschau für die große Kreisstadt", stellte Bürgermeister Raphael Knoth bei der Eröffnung der Messe fest. Als Topthemen der Veranstaltung nannte er das Energiesparen und die Information über Ausbildungsplätze. Das Rahmenprogramm auch für Kinder zeigte den hohen Stellenwert der Schau für Familien. Eine solche Messe gebe angehenden Bauherren die Gelegenheit, sich komprimiert zu informieren. Der persönliche Kontakt zu den Handwerkern und Dienstleistern sei wichtig. Es gehe schließlich um individuelle Lösungen. Die Vernetzung der örtlichen Handwerker untereinander sei gerade bei größeren Maßnahmen wie einem Hausbau von großem Vorteil, unterstrich der Bürgermeister. Die Vortragsreihe zu verschiedenen Themen runde die Messe ab. Der RA³-Vorsitzende Thomas Richers dankte den Organisatoren Marco Rosenhahn für die Handwerker und Werner Nickel für die Dienstleister. Die Besucher der Dienstleister- und Handwerkermesse schätzten die Themenvielfalt. "Es ist eine breite Palette an Informationsmöglichkeiten, das ist sehr gut", so Sabine Meisch aus Steinmauern bei ihrem Rundgang durch das Foyer des Landratsamts. Ein Messegänger in der Reithalle bekannte, er sei eher zufällig vorbeigekommen. Für Besucher, die gezielt zur Messe kämen, sei das eine gute Gelegenheit, in direkten Kontakt mit verschiedenen Fachleuten zu kommen. Das Echo bei den Ausstellern fiel naturgemäß unterschiedlich aus. Von verhaltener Resonanz sprachen die einen. Andere konnten Aufträge verzeichnen. Es seien schon Messebesucher ein halbes Jahr nach der Messe in sein Geschäft gekommen, so Optiker Bruno Hörig, der einen Stand in der Reithalle hatte. Er sei jedenfalls froh, dabei zu sein, unterstrich er.

