"Haltet den Verein in Ehren!"

Der Vorsitzende Achim Lorenz würdigte die Leistung der Ehrenamtlichen, besonders jene 70, die sich um die Organisation der Festlichkeiten zum 100. Geburtstag kümmerten. Dem Enthusiasmus der Ehrenamtlichen sei es zu verdanken, dass es den Verein seit 100 Jahren gibt und dass das positive Wertegefüge aus Respekt, Toleranz und Fairness an die Jugend weitergegeben wird. Diese Werte seien der Baustein für eine erfolgreiche Zukunft. Es gelte, neue Zielgruppen zu erschließen und die ehrenamtlich Tätigen durch hauptamtliche Kräfte zu unterstützen, so Lorenz. Er selbst kündigte indes seinen Rückzug aus dem Amt des Vorsitzenden bei der anstehenden Jahreshauptversammlung an. Er wünschte den kommenden Vorstandsmitgliedern Mut und Glück und verband seinen Wunsch mit der Mahnung: "Haltet den Verein in Ehren!"

Von der Integrationskraft des Fußballs konnte Bürgermeister Christian Schmid aus eigener Erfahrung berichten. 2014 war der damalige Hauptamtsleiter dem FVI als Mittelstürmer der zweiten Mannschaft beigetreten. "Elf Freunde müsst Ihr sein", habe er am eigenen Leib erfahren. Schmid begeisterte sich für die Leidenschaft und den Spaß, der im Fußball stecke, und die ihn zum Volkssport Nummer eins gemacht hätten. Seinen Dank an alle, die sich im FVI engagieren, ergänzte der Bürgermeister mit dem Aufruf an die erste Mannschaft, ihren Traum vom Aufstieg in die Bezirksliga wahr werden zu lassen: "Jungs, bleibt dran!"

Peter Cleiß, Vizepräsident des südbadischen Fußballverbands, überbrachte dessen Grüße und die des DFB. Er hob den Beitrag der Fußballvereine zur Sozialisierung der Jugend hervor. Den Weltmeistertitel 1954 und das Sommermärchen 2006 in Erinnerung rufend, stellte Cleiß fest, dass die Gefühlswelt des Fußballs Beiträge zur Integration und Identität leisten könne, die weder Wirtschaft noch Politik erbringen könnten. Cleiß sprach den ehrenamtlich Tätigen seinen großen Dank aus.

Der Sprecher der Vereine, Michael Bosler, sah den FVI für die Zukunft gerüstet, denn als Chef der benachbarten Kleintierzüchter entging ihm der rege Probebetrieb nicht, der sich in manchen hoch hinaus gehenden Schuss manifestiere, der dann in einem der Gehege ende. Er wünschte dem FVI ein tolles Jubiläumsjahr und schloss mit dem Fußballklassiker: "Ich habe fertig!"

Im Expertengespräch von Axel König mit dem Welt- und Europameister und Handballtrainer Martin Heuberger hob dieser die Erfolgsgaranten Leidenschaft und Euphorie bei den Ehrenamtlichen und Disziplin bei den Aktiven hervor.

Dankbar zeigte sich der Verein gegenüber den im Verein Engagierten und überreichte bronzene, silberne und goldene Ehrennadeln für 20-, 30- und 40-jährige Vereinszugehörigkeit und entsprechender Vorstandstätigkeit von fünf, zehn oder 15 Jahren. Zahlreiche Fußballer wurden nach 50 Jahren im Verein zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Die ganz besondere Ehrung mit der Ehrennadel in Gold mit Eichenlaub überreichte der Vorsitzende sechs Vereinsmitgliedern, die Jahrzehnte im Vorstand aktiv waren und zum Teil noch sind: Jürgen Radschun, der sich seit 1987 um die Finanzen der Jugendabteilung kümmert; Michael Pflüger, der 30 Jahre im Vorstand zunächst als Jugendleiter und dann als Kassierer tätig war; Rüdiger Banzhaf, in dessen Händen seit 27 Jahren die Steuergeschicke des Vereins liegen; Albin Schäfer, der vier Mal zum Sportkameraden des Jahres gewählt wurde und seit 26 Jahren als Spielerfunktionär tätig ist; Peter Banzhaf, zwölf Jahre Vorsitzender und Sprecher der Iffezheimer Vereine, und nicht zuletzt der Grandseigneur des FVI, Alfred Lorenz, der 41 Jahre im Vorstand an den Geschicken des Fußballvereins mitwirkte.

Der Abend wurde neben den FVI-Singers vom Männergesangverein Liederkranz musikalisch um rahmt.