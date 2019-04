Zukunft der Renngemeinschaft Hardt ungewiss Bietigheim (red) - Die Zukunft der Renngemeinschaft Hardt ist nach der jüngsten Mitgliederversammlung unklar. In seinem Bericht erläuterte Vorsitzender Ludwig Westermann, dass man auch nach drei Jahren noch kein Gelände für das Fahren ferngesteuerter Elektroautos (RC-Car) vorweisen könne. Zwar bestehe nach kurzfristiger Rückmeldung von Bürgermeister Constantin Braun die Möglichkeit, den Hartplatz beim SV Germania Bietigheim bereits vor der möglichen Umgestaltung zu einem Soccer-, Grill-, Beachvolleyballplatz für das RC-Car-Fahren zu nutzen, jedoch komme vielen Mitgliedern der Renngemeinschaft Hardt dieses Angebot der Gemeindeverwaltung zu spät. Interessierte, die sich zu Beginn gemeldet haben, gebe es nicht mehr, und mittlerweile habe sich einfach auch eine Vereinsmüdigkeit eingestellt, heißt es im Bericht der Renngemeinschaft. Die anwesenden Mitglieder hätten es nicht verstehen können, dass es der Gemeindeverwaltung in drei Jahren nicht möglich gewesen sei, den Verein in der Sache zu unterstützen. Und auch die endgültige Umnutzung des Hartplatzes stehe in den Sternen. So könne das Vorhaben nur realisiert werden, wenn Fördergelder vom Bund bereitgestellt werden. Der Förderantrag wurde von der Gemeindeverwaltung bereits gestellt, allerdings wartet man noch auf eine Rückmeldung. "Es war an diesem Abend spürbar, dass die Mitglieder bei diesem Thema, welches eigentlich die Zukunft des Vereins sichern sollte, resignieren", so der Bericht weiter. So sei es am Ende nicht mehr verwunderlich gewesen, dass Westermann von den anwesenden Mitgliedern damit beauftragt wurde, die rechtlichen Konsequenzen zu überprüfen, die eine Vereinsauflösung mit sich bringen würde. Aus diesem Grund wurden die Neuwahlen für die Posten des stellvertretenden Vorsitzenden, des Schriftführer, des Kassierers und eines Beisitzers zunächst ausgesetzt. Eine weitere Versammlung soll in den nächsten Wochen einberufen werden. Westermann übernimmt bis dahin kommissarisch die Kassengeschäfte, da Torsten Giesler als Kassierer nicht mehr zur Verfügung steht. Die stellvertretende Vorsitzende Claudia Griesardt bedankte sich im Namen der Vereinsmitglieder für dessen Arbeit als Kassierer. Als die Renngemeinschaft Hardt (RGH) 1972 gegründet worden war, wurden zunächst Stock-Car-Rennen gefahren, Orientierungsfahrten und später Slalomkurse sowie Bildersuchfahrten für jedermann angeboten. Als mit den steigenden Benzinpreisen das Interesse sank, wurde mit der Ausrichtung von Seifenkistenrennen über viele Jahre eine neue Herausforderung gefunden, bis auch diese Epoche endete. Vor drei Jahren schlug der Vorstand wiederum die Neuausrichtung mit einem Betrieb einer Offroad-Trainingsstrecke für elektrisch betriebene geländegängige Modellautos vor, um den Fortbestand des Vereins zu sichern.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben