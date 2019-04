Mehr Platz für Räder und ein Shuttleservice

Im Beisein von Werkleiter Thomas Geier wurden zwei neue Stellplatzanlagen sowie ein neues Zutrittssystem für Fahrräder an einem Drehtor des Standorts Rastatt in Betrieb genommen, informiert Daimler in einer Pressemitteilung über das Pilotprojekt "Mit dem Rad ins Werk". Damit hätten Beschäftigte des Rastatter Benz-Werks die Möglichkeit, das eigene Fahrrad mit ins Werk zu nehmen. Dazu stehen ein spezielles Zutrittssystem am Drehtor sowie neue Stellplätze für rund 200 Fahrräder zur Verfügung. Zusätzlich sind bestehende Fahrradstellplätze außerhalb des Werkszauns mit einer Video-Überwachung ausgestattet worden, um die Räder noch sicherer bis zum Feierabend parken zu können.

Es sei ihm ein großes Anliegen, den Beschäftigten Möglichkeiten zu bieten, wie sie täglich einfach an ihren Arbeitsplatz gelangen, wird Geier zitiert. "Gerade jetzt, wo der Frühling alle ins Freie lockt, bietet das Fahrrad eine tolle Alternative. Im Stau stehen war gestern. Mit dem Pilotprojekt schaffen wir nun die benötigte Infrastruktur. Und außerdem tut man noch etwas für die eigene Gesundheit", so der Werkleiter.

Das Projekt ist zunächst auf drei Monate angelegt. In dieser Zeit sollen mit verschiedenen Aktionen wie beispielsweise einem kostenlosen "Check" für das Fahrrad möglichst viele Beschäftigte dafür gewonnen werden, den Arbeitsweg mit dem Fahrrad zurückzulegen. Insgesamt stehen dazu am Standort Rastatt acht Fahrradabstellplätze mit Platz für 1 508 Velos an den Werkstoren und im Werk zur Verfügung, fünf davon sind videoüberwacht. Die zusätzliche Ein- und Ausfahrt ins Werk ist für Fahrräder derzeit über insgesamt zwei Zugänge möglich - an einem Werkstor sowie an einem weiteren speziellen Zutrittssystem am Drehtor. Innerhalb des Werks wurden ebenfalls 200 neue Fahrradabstellplätze installiert, die den individuellen Weg zum Arbeitsplatz noch mal deutlich verkürzen.

Als weiteren Baustein zur Reduzierung des Verkehrs bezeichnet das Unternehmen die Einführung eines Shuttleservices, der zwischen Rastatter Bahnhof und Werksgelände verkehrt. Zwei Mercedes-V-Klassen bringen die Mitarbeiter im Pendelverkehr bequem zu ihrem Arbeitsplatz. Der kostenlose Transfer, der Mitte des Jahres startet, erleichtert und verkürzt den Weg zum Arbeitsplatz für die Mitarbeiter, da das Shuttle vier Haltestellen auf dem Werksgelände hat.

Noch keinen Vollzug meldet Daimler zu den angekündigten Schichtbussen mit drei Routen (Elsass/Karlsruhe/Murgtal) zum Rastatter Werk. Auch die Prüfungen einer Bahnanbindung des Presswerks Kuppenheim zur Vermeidung von Lkw-Verkehr seien noch am Laufen, sagte ein Unternehmenssprecher dem BT.