Start für dringend erforderlichen Anbau

Bietigheim

Gelungener Auftakt auf der Bahn Bietigheim (red) - Einen gelungenen Auftakt in die Bahnsaison feierten die Leichtathleten des Kreises mit den Kreis-Langstreckenmeisterschaften in Bietigheim. Mit 184 Teilnehmern waren bei frühlingshaften Temperaturen etwas mehr Läufer am Start als im Vorjahr (Foto: rawo).

Gernsbach

Lara wird "Ritterin von Gernsbach" Gernsbach (red) - Ein grandioser Spaß für Kinder ab vier Jahren ist die mittelalterliche Mär "Ritterhelmpflicht für kleine Drachen" (Foto: Haller-Reif). Das Theater Töfte animierte die Kinder bei der Puppentheaterwoche zum Mitmachen. Am Schluss wurde Lara zur "Ritterin von Gernsbach".

Gaggenau

Lachgrauen namens Oropax Gaggenau (mhr) - Drei Vorpremieren an drei aufeinanderfolgenden Tagen, in Windeseile ausverkauft, das ist das Chaostheater Oropax. Einer der Gründe ist sicher der im klag gewährleistete Kontakt zum Testpublikum. So viel steht fest: Das Lachgrauen hat einen Namen - Oropax (Foto: mhr).

Esslingen

Auftakt für Batteriefabrik Esslingen (dpa) - Daimler wird künftig auch in seinem Stammwerk Untertürkheim die Batterien für seine Elektroautos bauen. Am Freitag war die symbolische Grundsteinlegung für die Fabrik. Sie soll Ende 2020 fertig und ein Bekenntnis zum Standort sein (Symbolfoto: dpa).