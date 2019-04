Start für dringend erforderlichen Anbau

Bietigheim

Gelungener Auftakt auf der Bahn Bietigheim (red) - Einen gelungenen Auftakt in die Bahnsaison feierten die Leichtathleten des Kreises mit den Kreis-Langstreckenmeisterschaften in Bietigheim. Mit 184 Teilnehmern waren bei frühlingshaften Temperaturen etwas mehr Läufer am Start als im Vorjahr (Foto: rawo).

Gernsbach

Lara wird "Ritterin von Gernsbach" Gernsbach (red) - Ein grandioser Spaß für Kinder ab vier Jahren ist die mittelalterliche Mär "Ritterhelmpflicht für kleine Drachen" (Foto: Haller-Reif). Das Theater Töfte animierte die Kinder bei der Puppentheaterwoche zum Mitmachen. Am Schluss wurde Lara zur "Ritterin von Gernsbach".

Gaggenau

Lachgrauen namens Oropax Gaggenau (mhr) - Drei Vorpremieren an drei aufeinanderfolgenden Tagen, in Windeseile ausverkauft, das ist das Chaostheater Oropax. Einer der Gründe ist sicher der im klag gewährleistete Kontakt zum Testpublikum. So viel steht fest: Das Lachgrauen hat einen Namen - Oropax (Foto: mhr).