Die nächste Straße mit Tempo 30

Dabei kommt es auch zu einer verkehrsrechtlichen Neuerung: Der Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte am Donnerstag der Einrichtung von Tempo 30 in der Zaystraße zu. Nach Darstellung von Markus Fraß, Fachbereichsleiter Bauen und Verkehr, handelt es sich bei der Achse um eine der Hauptverkehrsstraßen Rastatts - mit immerhin im Schnitt 340 Fahrzeugen pro Stunde. Wie der Verkehr dort gelenkt werden kann, ist im vergangenen Jahr in die Diskussion gekommen, als aus der Bürgerschaft heraus angeregt wurde, der Zaystraße eine Einbahnrichtung hin zum Zentrum zu verpassen. Fraß riet davon ab, weil dann der Individualverkehr ins umliegende Straßennetz verdrängt werde (vor allem in die Gartenstraße) und der Verkehr insgesamt im Zay zunehme.

Der Ausschuss folgte dem Vorschlag, zwei Richtungen beizubehalten, dafür aber Tempo 30 einzuführen. In diesem Zug soll die Fahrbahn verschmälert und die bislang ungeordnete Parkierung zwischen den Bäumen angesiedelt werden. Ausreichend Platz zwischen Bäumen/parkenden Fahrzeugen und Häusern wäre für barrierefreie Gehwege vorhanden. Da die Fahrbahn auf eine Breite von sechs Metern schmilzt, Tempo 30 kommt und man nicht auf Parkplätze und Bäume verzichten will, ist die Ausweisung von Radschutzstreifen nicht mehr möglich. Dafür erwägt die Verwaltung, eine Fahrradstraße auf der Achse Steinmauerner Straße/Am Gedenkstein/Zeughausstraße auszuweisen. Eine solche Anordnung gibt es bislang in Rastatt nur in Niederbühl (Laurentiusstraße). Die Velo-Fahrer haben dort Vorrang und dürfen auch nebeneinander fahren. Die Verwaltung will nun den Verkehr zählen und prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Fahrradstraße gegeben sind.

Beschlossene Sache ist dagegen nach dem Votrum des Ausschusses die Sanierung der Gartenstraße auf einem 240 Meter langen Abschnitt von Richard-Wagner-Ring bis kurz nach der Kreuzung Rosenstraße. Mit Fahrbahnsanierung, Erneuerung der Gehwege, Anpassung des Straßenquerschnitts, der Markierung von Parkflächen sowie zusätzlichen Bäumen will man insgesamt zur Verkehrsberuhigung und Gestaltung des Straßenraums beitragen. Im nördlichen Bereich ab Hindenburgstraße werden Radschutzstreifen angelegt; den 560 Quadratmeter großen Parkplatz zwischen Fliederweg und Rosenstraße wollen die Planer neu ordnen und begrünen. In diesem Bereich ist auch eine Aufenthaltsfläche vorgesehen, auf der der Bürgerverein eine renovierte Telefonzelle als öffentlichen Bücherschrank aufstellen will. Die üppige Kreuzung mit der Hindenburgstraße wird eingeengt, um auch Platz für Begrünung zu schaffen. Die 780 000 Euro teure Maßnahme soll im September starten und im Mai 2020 abgeschlossen sein.