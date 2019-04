Neuer Bauabschnitt und neue Radwegumleitung Steinmauern (red) - Im Zusammenhang mit der Ertüchtigung des 13 Kilometer langen Rheinhochwasserdamms XXV sowie des ein Kilometer langen rechten Murgdamms sind die Dammbauarbeiten auf der Höhe von Steinmauern weit vorangeschritten. Die aktuellen Bauarbeiten werden mit Ausnahme noch erforderlicher Wege- und Gartenbauarbeiten bis voraussichtlich Ende April weitgehend abgeschlossen, teilt das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mit.







Bis zum Abschluss von Restarbeiten im Mai 2019 bleibt die Radwegumleitung für diesen Bereich allerdings erhalten. Zugleich laufen bereits die Vorbereitungen für den nächsten Bauabschnitt auf Gemarkung Steinmauern. Die Dammbauarbeiten sollen im Mai beginnen und bis Juli 2020 dauern. Dieser neue Bauabschnitt beginnt laut RP bei der Altmurg auf der rechten Seite der Rheinstraße, verläuft über das Pumpwerk am Riedkanal entlang dem Freizeitareal Goldkanal und endet auf Höhe des Ruderclubs RCR. Neben der Ertüchtigung des bestehenden Damms ist auch die Umgestaltung der Altmurg vorgesehen - und Baumaßnahmen am Durchlassbauwerk der Altmurg. An der Altmurg wird die Böschung flacher. Außerdem wird ein leicht mäandrierender Gewässerverlauf hergestellt. Die vorab notwendigen Fällarbeiten für alle Arbeiten in diesem Abschnitt sind bereits abgeschlossen, und der Amphibienschutzzaun entlang der Grenze des Baufelds ist aufgebaut. Aktuell werden im Baufeld die Eidechsen abgesammelt und in benachbarte Lebensräume ausgesetzt. Als nächste Schritte werden in der Böschung der Altmurg mit dem Bagger Schürfungen durchgeführt und die Baustelleneinrichtungsfläche vorbereitet. Sie dient dazu, das während der Bauzeit benötigte Material zu lagern. Diese Baustelleneinrichtungsfläche befindet sich auf der rechten Seite der Rheinstraße hinter dem Ortsausgang Steinmauern. Ab Mai 2019 wird der Radweg entlang der Altmurg und im Bereich des Freizeitareals Goldkanal gesperrt. Für den Radweg wird es dann eine Radwegumleitung bis voraussichtlich Juli 2020 geben. Danach wird die Absperrung aufgehoben und der Radweg verläuft wieder wie bisher, so das RP (siehe Grafik). Die Bevölkerung wird darum gebeten, die abgesperrten Bereiche zu ihrem eigenen Schutz nicht zu betreten. Während der Bauarbeiten ist die Zufahrt zum Freizeitareal Goldkanal jedoch grundsätzlich gewährleistet. Lediglich tageweise werde die Zufahrt nicht oder nur eingeschränkt möglich sein. Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet um Verständnis. Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Internetseite des Regierungspräsidiums im Beteiligungsportal zu finden: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref532/Seiten/RHWD-XXV.aspx

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben