Neuer Schwung für den Jahrmarkt

Für den neuen Schwung sorgt ein Altbekannter: Hugo Levy, in Rastatt seit vielen Jahren mit seinem Schaustellerbetrieb aktiv (auch auf dem Weihnachtsmarkt), gibt nun den Festzeltwirt. Ein Rastatter Gastronom, mit größerem Zelt und hochwertigem Angebot sowie den Partnern "Fohlenweide" und "Freiraum" mit im Boot: Levys Konzept habe im Zuge der Ausschreibung die Entscheider im Rathaus überzeugt, erläutert der städtische Eventmanager Markus Lang den Wechsel auf dem Festplatz. Er sieht mit dessen Investition eine Aufwertung, die auch Rastatt guttue und den ganzen Jahrmarkt als Frequenzbringer stärke - erstmals ist in diesem Sinne im Rahmen des bunten Treibens im Übrigen auch ein neuer Krämermarktbetreiber rund um den Festplatz am Start (wir berichteten).

Ohnehin sei der Rastatter Jahrmarkt im Aufwind, was die Besucherzahlen angeht, wie Levy bestätigt. Auch durch verstärkte Polizeipräsenz und die Sicherheitsleute vor Ort habe man zuletzt wieder Familienpublikum gewonnen. Der Aufschwung soll sich nun auch im Zelt-Programm vom 26. April bis zum 1. Mai spiegeln, das nicht "ganz einfach" gewesen sei so zusammenzubekommen wie es nun auf den Plakaten steht, räumt Levy ein. Das Motto sei aber von Anfang an gewesen: "Wenn wir was machen, dann richtig."

Nun spielen am Eröffnungsabend die Moonlights nach dem Fassanstich im Festzelt, die Tage darauf ist "Dirndl- und Lederhosenabend" einmal mit der Partykapelle Die Achertaler, einmal mit der Stimmungsband Gemsriewewasen (die am Abschlussabend nochmals spielt), ein Gaudiabend mit dem Q-Stall-Duo steht an, und als Tanz in den Mai steigt eine Apres-Ski-Party mit dem bekannten DJ von der Alm. Alles bei freiem Eintritt. Darüber hinaus gibt es Angebote wie Frühschoppen (Stadtkapelle, MV Wintersdorf), Live-Musik zum Mittagessen, Kasperle-Theater und ein Seniorennachmittag. Für das Essen sorgt das Fohlenweide-Team um Alex Csaba mit Tellergerichten, das Freiraum-Team um Christian Vetsch und seinem jüngeren Club-Netzwerk bestückt die Cocktailbar; und auch eine Kaffeebar ist am Start. Man wolle schließlich alle Generationen ansprechen.

Der Zeltbetrieb schließt täglich um 23 Uhr zeitgleich mit dem Jahrmarkttreiben; die Musik ende mit Blick auf die Anwohner wie an den Fahrgeschäften um 22.30 Uhr.