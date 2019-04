Helfen, wo Hilfe besonders vonnöten ist

Loffenau

Bürgerpreis für Borscheids Loffenau (ham) - Elke und Ulli Borscheid haben von Markus Burger (rechts) am Donnerstagabend den ersten Bürgerpreis der Gemeinde Loffenau erhalten (Foto: Metz). Beim ersten Neujahrsempfang der Gemeinde pries der Bürgermeister ihr enormes ehrenamtliches Engagement.

Gaggenau

Preis für Ehepaar Ganzmann Gaggenau (uj) - Mit dem Bürgerpreis 2019 der Stadt Gagenau wurde am Donnerstag beim Neujahrsempfang das Ehepaar Christiane und Kurt Ganzmann ausgezeichnet. Beide engagieren sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich in der Großen Kreisstadt, eher im Hintergrund (Foto: slma).

Gaggenau

Neujahrsempfang: Großes Interesse Gaggenau (uj) - Sie kamen in Scharen in die Jahnhalle, Gaggenauer und Gäste. Dort hatte am Donnerstag Oberbürgermeister Christof Florus zum Neujahrsempfang geladen. Neben einem Ausblick auf "das Chaos in der Weltpolitik" blickte er in seiner Ansprache auf Gaggenau (Foto: Mandic).