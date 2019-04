FC Illingen macht das Licht aus

Baden-Baden

BKV-Chef: "Exzess" nicht vorhersehbar Baden-Baden (hol) - "Es tut uns leid", sagte BKV-Chef Steffen Ratzel. Bei einer Pressekonferenz im Kurhaus nahm er Stellung zu den Vorfällen am Rande einer Hochzeit im Kurgarten (Foto: Walter) am vergangenen Sonntag. Der "Exzess", so Ratzel, sei nicht vorhersehbar gewesen.

Kampf um ein Ortsschild Elchesheim (as) - Es ist ein kleiner Erfolg für die lärmgeplagten Anwohner der Laurentiusstraße in Elchesheim-Illingen: Das Landratsamt muss nach einer Gerichtsentscheidung ihren Wunsch nach einem Tempolimit durch Versetzung des Ortsschilds erneut prüfen (Foto: av).

Klettergerüst für den Kindergarten Elchesheim (red) - Im Sommer soll im Hof des Kindergartens Elchesheim-Illingen ein neues Klettergerüst stehen. Der Gemeinderat bewilligte jetzt den Zuschuss dafür. Zugleich erfuhr er, dass das Wasserbecken im Hof weg muss und der relativ neue Zaun nicht sicher genug ist (Foto: HH).