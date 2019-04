Ausstellung wegen Vandalismus geschlossen

(dm) - Erneut trifft ein Akt von Vandalismus den Kunstverein Rastatt: Nach einem am Freitagnachmittag bemerkten Vorfall sind am Wochenende die Türen zur Ausstellung, die derzeit eigentlich in der Pagodenburg läuft, geschlossen geblieben. Die Kunstwerke wurden abgehängt und in Sicherheit gebracht, wie die stellvertretende Vorsitzende Karin Vetter dem BT bestätigte.

Ein Unbekannter hatte offenbar durch einen Tritt oder Tritte Schäden an der hölzernen Eingangstür zur Pagodenburg (eine Platte ist einen Spalt breit nach innen eingedrückt) und an einem Schloss verursacht, so die Polizei. Ob es sich dabei um einen reinen Akt des Vandalismus handelt oder um einen Einbruchsversuch sei unklar, jedenfalls gelangten der oder die Täter nicht ins Innere. Schäden an weiteren Gebäudeteilen sind laut Polizei nicht festgestellt worden.

Gleichwohl ist klar, dass beim Kunstverein angesichts des Vorfalls die Alarmglocken läuten mussten. Aufgrund mehrerer Fälle von Vandalismus, samt eingeschlagener Scheiben und zerstörter Fensterrahmen, und des damit einhergehenden Å icherheitsrisikos hatte der Verein im vergangenen Jahr drei Ausstellungen abgesagt. Eine davon war just jene des Künstlers Tenki Himaratsu, die nun ein Jahr später, Anfang April, eröffnet wurde.

Seit den Vorfällen 2018 hat die Stadt einen nächtlichen Sicherheitsdienst auf dem Gelände rund um die Pagodenburg beauftragt; Sicherheitsglas vor den Fenstern und eine Alarmanlage wurden eingebaut.

Wie berichtet, erarbeitet die Stadt zudem in Absprache mit dem Polizeirevier eine Benutzerordnung, in der unter anderem Schließzeiten für Grünanlagen festgezurrt werden sollen, darunter auch der Pagodenburgpark.

Nächster Öffnungstag der aktuellen Ausstellung wäre am kommenden Freitag. Wie es bis dahin weitergeht, soll diese Woche mit der Stadtverwaltung geklärt werden.