Rastatter Straße vor der Vollendung

Karlsruhe

Karlsruhe

Bahnanlagen sind keine Spielplätze Karlsruhe (red) - Gleich zweimal hatte es die Bundespolizei Karlsruhe am Wochenende mit unerlaubten Aufenthalten im Gleisbereich zu tun. Im Zuge dessen weisen die Beamten darauf hin, dass das verbotene Betreten von Bahnanlagen eine Ordnungswidrigkeit darstellt (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Sechs Jahre Haft verhängt Rastatt (lsw/red) - Sechs Jahre Haft nach der Brandstiftung im Rastatter "Rappen": Das Landgericht Baden-Baden verurteilte am Montag einen 26-Jährigen wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung. Das Motiv wurde nicht vollständig geklärt (Foto: fuv/av).

Karlsruhe

Karlsruhe

Polizei sucht Unfallfüchtigen Karlsruhe (red) - Die Polizei sucht derzeit nach einem etwa 50 Jahre alten, 1,70 Meter großen Fahrer eines Transporters. Dieser soll am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem Linienbus in der Karlsruher Edelbergstraße geflüchtet sein (Symbolfoto: dpa).