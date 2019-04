Stadtbahn: Neuer Haltepunkt lohnt sich

Bühl



Kunsthandwerker stellen aus Bühl (red) - Erneut findet im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl ein Kunsthandwerkmarkt statt. Der Markt ist am Sonntag, 14. April, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Aussteller fertigen ihre Exponate selbst. Besucher können einigen von ihnen über die Schulter schauen (Foto: av).