Per Kran ins 'Trockendock'

Rastatt

Neues Boot für Rastatter Wehr Rastatt (red) - Die Feuerwehr in Rastatt bekommt ein neues Einsatzboot. Getestet wurde es bereits bei der Werft in Rostock, die späteren Bootsführer wurden in die Handhabung eingewiesen. Im Laufe der Woche soll es in Rastatt angeliefert werden (Foto: Feuerwehr).

Sinzheim

Evakuierung in Sinzheim Sinzheim (red) - Rund 15 Bewohner umliegender Häuser mussten am Mittwochnachmittag in Sinzheim evakuiert werden, weil auf einer Baustelle ein Kran umzustürzen drohte. Sie kamen bei Freunden oder im Feuerwehrgerätehaus unter. Die Gefahr war am Abend gebannt (Foto: bema).

Baden-Baden

Baumkrone wird entfernt Baden-Baden (hez) - Diese Nachricht verkündete das Gartenamt nur sehr ungern: Die berühmte Trauerbuche am Beginn der Lichtentaler Allee - ein beliebtes Baden-Badener Fotomotiv - muss erheblich beschnitten werden und wird in Kürze die Krone des Hauptstamms verlieren (Foto: Zorn).

Baden-Baden

Bauarbeiten sollen weitergehen Baden-Baden (cri) - Der Baukran ist verschwunden, die Baustelle ruht seit Sommer 2018. Das Mansarddach auf dem Gebäude (Foto: cri) in der Steinbacher Straße 49 fehlt seither. Nun versichert der Projektleiter, dass die Bauarbeiten so bald wie möglich weitergehen sollen.