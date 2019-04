"Sehr zufrieden" am Erländersee

"Wir sind sehr zufrieden", schickt Silvia Pichler schon einmal mit Blick auf die erste Saison im vergangenen Jahr voraus. Der Sommer lockte zahlreiche Besucher, an Spitzentagen dürften es mehr als 1 000 gewesen sein, schätzt Sohn Christian. Genaue Zahlen gibt es nicht, da der Erländersee nur noch Badestelle ist und daher kein Eintritt verlangt wird. Eine Badeaufsicht muss daher nicht gestellt werden, allerdings will die Gemeinde Hügelsheim auch in diesem Jahr dafür sorgen, dass am Wochenende eine Badeaufsicht vor Ort ist. Derzeit wird ein Sozialraum hergerichtet, die Arbeiten beeinträchtigen aber den Gastronomiebetrieb nicht, der aktuell bereits ab 11 Uhr geöffnet hat.

Das gilt auch für den schon weitgehend abgeschlossenen hochwassergerechten Umbau des Funktionsgebäudes, das im Auslaufbereich des Polders Söllingen/Greffern und teilweise im Rückstaubereich der Staustufe Iffezheim liegt. Mit dem Umbau werden Vorgaben der Baugenehmigung umgesetzt. Die Heizung ist inzwischen zurückgebaut, die Brüstung an den Fenstern Richtung See sind entfernt. Stattdessen wurde eine neue Verkleidung angebracht, die in kürzester Zeit abmontiert und beim höher gelegenen Kiosk gelagert werden kann, wenn es Hochwasser gibt und die Terrasse überflutet werden sollte. Diese hat daher nur noch einen Betonboden, der Holzboden ist ebenfalls entfernt. Jetzt müssen noch die Türen von Flucht- und Rettungswegen entsprechend der Auflagen optimiert und eine Branderkennungsanlage mit vernetzten Rauchmeldern eingebaut werden, beide Aufträge hat der Hügelsheimer Gemeinderat Ende März vergeben. Im ersten Fall ist die Firma an der Planung, im zweiten wird die Anlage in Kürze eingebaut, erläutert Bauamtsleiter Elmar Sauter den Sachstand auf BT-Nachfrage. Bereits ausgeschrieben, aber noch nicht vergeben ist die Blitzschutzanlage. Insgesamt sind für die Maßnahmen am Erländersee im Hügelsheimer Haushalt rund 100 000 Euro eingestellt.

"Die Gemeinde hat viel in Gang gesetzt", zeigt sich Christian Pichler dankbar, dass alles in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt wird. Und auch die Pichlers haben neben unzähligen Arbeitsstunden, die erforderlich sind, um solch einen Saisonbetrieb zu stemmen, investiert - vor allem in Küchenmaschinen. Um die Abläufe in dem Selbstbedienungslokal zu verbessern, wurde ein elektronisches Gästerufsystem angeschafft. Es piepst, wenn das bestellte Essen fertig ist und kann dann von den Kunden an der Theke abgeholt werden. Im vergangenen Jahr hat Silvia Pichler noch jedes Mal rufen müssen. Die Bar wurde mit mehr Grün aufgehübscht. Bis zum 1. Mai, dann ist offizieller Beginn der Badesaison, soll noch eine Hüpfburg für Kinder gekauft sein.

Neuerungen gibt es auch in der Küche. "Wir haben ein neues Küchenteam", sagt der Rheinstettener. Die Köche stellt Michael Hauns vom "Schnitzelbräu" in Rastatt im Wechsel, wie dieser im BT-Gespräch bestätigt. Ab 6. Mai soll es von Montag bis Freitag einen wechselnden Mittagstisch geben. Die Mosquito-Strandbar hat nun bis Ende Oktober sieben Tage die Woche geöffnet, Aushilfen sind noch gesucht.

Den Winter haben Mutter und Sohn im Übrigen genutzt, um sich Gedanken über Verbesserungen zu machen und sich Anregungen bei Genussmessen zu holen. Das wirkt sich jetzt auch auf die Speisekarte aus, die mehr als 26 Gerichte aufweist.

Im ersten Jahr habe man Erfahrungen sammeln, aber auch schon Stammgäste gewinnen können, sagen die Pichlers. So nutzten viele Familien das Freizeitangebot am Erländersee. Dass viele Besucher aus Hügelsheim kommen, freut Mutter und Sohn besonders. Und wenn Christian Pichler seine Seifenblasenmaschine anwirft, ist die Begeisterung bei den kleinen Gästen ganz besonders groß, erzählt er lachend.

Gut angelaufen sind die Afterwork-Treffen am Donnerstag, die auch in der neuen Saison fortgesetzt werden sollen. Zudem stehen mehrere Partys auf dem Programm - wie Tanz in den Mai, House am See oder ein Beach-Wochenende mit metergroßen aufblasbaren Flamingos, Einhörnern und Quietschenten, berichtet Christian Pichler, der Sohn der DJ-Legende "Charly 2000" und selbst DJ aus Leidenschaft ist. Gleichwohl: "Wir haben das Tagesgeschäft im Fokus", lässt der junge Mann keinen Zweifel aufkommen, was nach wie vor Priorität hat am Erländersee. "Urlaub zuhause" lautet übrigens der Slogan für diese Saison.