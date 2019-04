Moderne trifft auf Althergebrachtes

Die Pennälerverbindungen sind darauf bedacht, Traditionen zu pflegen und dabei moderne Strömungen zu berücksichtigen. Althergebrachtes wird mit Modernem verbunden. Überwiegend Schüler der Rastatter Gymnasien finden sich in der Verbindung zusammen, wobei ein tragender Gedanke die Freundschaft ist. "Alte Herren" und "Burschen" begegnen sich auf Augenhöhe und durch die Mitgestaltung des Verbindungslebens wird auf Studium und Berufsleben vorbereitet.

Historisch gesehen waren Verbindungen bis in die 1920er-Jahre von obrigkeitlichen Behörden verboten, entwickelten aber im Untergrund rege Aktivitäten. Nach dem Ersten Weltkrieg, dem Ende des Kaiserreichs, der Novemberrevolution und zu Beginn der Republik suchte auch die Jugend nach Orientierung. So fanden sich am 7. Juni 1919 in der Kantine der Kaserne des Regiments Nr. 111 (heute: Ludwig-Wilhelm-Straße) sieben Schüler der Bürgerschule, die 1921 zur Realschule wurde, zusammen. Ihr Ziel war in Tagen der nationalen Instabilität Stärke im Zusammengehörigkeitsgefühl und nationale Identität zu demonstrieren. In der Gemeinschaft suchte man Kraft.

Schon bei der ersten Zusammenkunft wurden "Biernamen" verteilt. Diese Decknamen, wie "Achill", "Amor" oder "Fass" waren ursprünglich Tarnnamen als Schutz vor Verfolgung. Der Brauch wird heute noch bei Verbindungen gepflegt. Als Farben wählte die jüngste Rastatter Verbindung mit dem Motto: "Vivat Crescat Floreat, Germania" (Wachse, blühe, gedeihe, Germania) die Farben Schwarz-gold-rot.

Der Zustrom von Schülern hielt trotz des offiziellen Verbots an. 1927 erfolgte dann die Zulassung durch die Schulleitung der nun Oberrealschule gewordenen Bildungseinrichtung. Zu den Aktivitäten gehörten auch die Pflege von freundschaftlichen Kontakten zu anderen Verbindungen, wie der P.V. Frankonia Baden-Baden und der Teutonia Rastatt. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 erlahmten auch die Verbindungsaktivitäten. 1948 wurde das Vereinsleben im "Rieder Bahnhof" wieder aufgenommen und die Germania am 1. Juni 1959 am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium zugelassen.

Höhen und Tiefen wurden durchschritten, 1990 erfolgte schließlich eine Reaktivierung. 2017 wurde die Satzung der Germania dahingehend geändert, dass auch Realschüler, welche das Abitur anstreben, in die Verbindung aufgenommen werden können. Derzeit hat die P.V. Germania 50 Mitglieder und begeht vom 6. bis 9. Juni ihr 100. Stiftungsfest. Höhepunkt dabei ist der feierliche Stiftungsfestkommers am Samstag, 8. Juni, im Bürgersaal der Reithalle.