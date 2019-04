Nicht Ende, sondern Auferstehung Bietigheim (ser) - Rechtzeitig zur Karwoche konnte die katholische Pfarrgemeinde den renovierten Kreuzweg entlang des Friedhofweges einweihen. Der Kreuzweg fand 1956 durch eine Stiftung einzelner Personen und Familien in der Kirche auf der Frauenseite seinen Platz. Nun wurden die 14 Kästen saniert und an alter Stelle wieder aufgestellt.







In den Jahren 1983 und 1984 wurden die Bilder, die von der Firma G.&P. Bergmann aus München hergestellt wurden, bereits restauriert und in Schaukästen aus Holz eingerahmt. Diese Kreuzwegstationen sind entlang des Friedhofswegs aufgestellt worden. In über drei Jahrzehnten waren sie jeder Witterung ausgesetzt und sehr renovierungsbedürftig, wie Pfarrer Klaus Dörner bei der Einweihung erläuterte. Die Pfarrgemeinde beschloss deshalb im vergangenen Jahr, die Bilder restaurieren zu lassen und sie in neuen Schaukästen unterzubringen. Die morschen Holzkästen wurden durch Edelstahlrahmen ersetzt und die Fundamente stabilisiert. Die Kosten für die Sanierung samt Bilderrahmen mit Aufstellung belaufen sich auf etwa 50 000 Euro, die sich die politische Gemeinde und Kirchengemeinde teilten. Dörner bedankte sich bei der politischen Gemeinde für die Bereitschaft, die Kosten mitzutragen und bei den Firmen aus Elchesheim-Illingen und Ettlingenweier für die gute und termingerechte Arbeit. Aufgrund der witterungsbeständigen und feuerverzinkten Rahmen und Schaukästen gab sich Dörner zuversichtlich, dass man für die nächsten Generationen ein Kleinod zum Innehalten und Besinnen geschaffen habe. Bei der Einweihungsfeier segnete er jede einzelne Station und ging auf deren Bedeutung ein. Die Bilder, so Dörner, spendeten jedem Betrachter Kraft, Trost und Mut. Der Kreuzweg entlang des Friedhofswegs werde für viele Menschen auch der letzte Weg sein. Am Ende sei zu erkennen, dass der Tod und die Auferstehung als Krönung des Lebens betrachtet werden könnten. In jedem Bild, so Dörner weiter, werde gezeigt, dass Menschen oft fälschlicherweise von der Gesellschaft verurteilt werden - wie Jesus. Jeder müsse das Kreuz auf sich nehmen, durch Krankheit oder andere Schicksalsschläge. Am Ende des Kreuz- und Friedhofweges heißt es schließlich, Abschied zu nehmen. Doch für die Verstorbenen sei es - entsprechend des christlichen Glaubens - nicht das Ende, sondern die Auferstehung.

