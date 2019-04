DRK-Ortsvereine Bietigheim und Elchesheim-Illingen fusionieren

(ser ) - Überaus zufrieden und glücklich zeigten sich die Mitglieder der beiden DRK-Ortsvereine Bietigheim und Elchesheim-Illingen bei der Jahreshauptversammlung. Denn mit der Fusion der beiden Ortsvereine geht ein großer Wunsch in Erfüllung, wie die Vorsitzenden Karin Schwamberger (Bietigheim) und Michael Haug (Elchesheim-Illingen) sagten. Grund der Fusion, so berichteten sie, waren die Nachwuchsprobleme im Vorstand des Ortsvereins Elchesheim-Illingen, der keine eigene Bereitschaft mehr stellen konnten. Deshalb entschied man sich, sich dem Ortsverein Bietigheim anzuschließen. Die Bedingung war, dass die exzellente Jugendarbeit der 21 Kinder und Jugendliche in Elchesheim-Illingen vor Ort fortgeführt werden kann. Wie gut diese Jugendarbeit ist, so berichtete Karin Schwamberger, lasse sich daran ablesen, dass die Jugendrotkreuzler aus Elchesheim-Illingen beim Bundeswettbewerb der DRK-Jugend nicht nur das jüngste Team waren, sondern mit einem neunten und zehnten Platz in Praxis und Theoriehervorragende Leistungen zeigten. Die Jugendlichen aus Elchesheim-Illingen, so war zu hören, wollten sich unbedingt mit den neun Bietigheimer Jugendrotkreuzler zusammentun.

Bevor man die Verschmelzung endgültig beschließen konnte, waren umfangreiche Regelungen sowohl auf Kreisebene als auch in Bezug der neuen Satzung notwendig. Mit dem Finanzamt wurden die Vermögensübersichten und die wirtschaftliche Lage beider Vereine in einem Bericht niedergelegt. Aufgrund der Rechtslage und der Zustimmung der Mitglieder beider Ortsvereine wurde dann bei der jetzigen gemeinsamen Mitgliederversammlung die Verschmelzung einstimmig beschlossen. Die Änderung der neugefassten Satzung beinhaltet hauptsächlich die neue Namensgebung ("DRK-Ortsverein Bietigheim/Elchesheim-Illingen").

Vereinbart wurde, dass zusätzlich zwei Beisitzer in die Vorstandschaft aufgenommen werden, die vom aufgelösten DRK-Ortsverein Elchesheim-Illingen gestellt werden. Es sind dies Alexandra Hilger und Katharina Fütterer. Die Bürgermeister Constantin Braun (Bietigheim) und Rolf Spiegelhalder (Elchesheim-Illingen) zeigten sich angesichts der unproblematischen Fusion sehr angetan und bedankten sich bei allen ehrenamtlichen Helfern. Den Glückwünschen schlossen sich vom DRK-Kreisverband Rastatt der Aufsichtsratsvorsitzende Michael Pfeiffer, Kreisgeschäftsführer Markus Leiber-Pfeffinger und Kreisbereitschaftsführer Hans-Joachim Brüssow an. Etwas Wasser in den Wein goss der Ehrenvorsitzende des DRK-Ortsvereins Bietigheim, Hans-Dieter Komander, der es sehr bedauerte, dass die Kreisverwaltung es noch nicht ge-schafft hat, die Buchhaltung zum Fusionsbeginn rechtzeitig übernehmen zu können. Dies soll aber, wie der Kreisgeschäftsführer Leiber-Pfeffinger dem BT sagte, in absehbarer Zeit erfolgen.

Bevor über die Fusion abgestimmt wurde, legten beide Ortsvereine die Ereignisse des vergangenen Jahres offen. Beim DRK Bietigheim leistete man für den unmittelbaren Dienst am Nächsten über 7 700 Stunden im Ehrenamt. Einen wichtigen Part übernehmen die DRK-Helfer bei den Blutspendeterminen, wo im vergangenen Jahr 415 Spender zu betreuen waren. Sehr lebendig geht es bei der Jugend-Rotkreuzgruppe zu, wie die Jugendleiter Kubilay Althin und Claudia Jung berichteten. An Arbeit mangelt es den sechs Frauen in der Kleiderkammer nicht, wie die Leiterin Edith Dreixler berichtete. Kassier Pascal Normand berichtete über eine geordnete und gute finanzielle Situation des Ortsvereins.

Kreisbereitschaftsführer Brüssow, Bürgermeister Constantin Braun und Vorsitzende Karin Schwamberger überreichten für 15-jährige aktive Rotkreuz-Arbeit die Auszeichnungsspange an Saskia Wagner und Luca Dreixler; für zehn Jahre Aktivität wurde Christian Weiler ausgezeichnet. Franz Schröder ist seit 65 Jahren aktiv. Er erhielt vom Aufsichtsratsvorsitzenden Pfeiffer die goldene Verdienstspange des Landes- und Kreisverbands.