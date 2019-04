Süße Verführungen aus eigener Kreation Von Manuela Behrendt



Durmersheim - Hasen aus Schokolade sind dieser Tage überall anzutreffen; das Gros stammt aus industrieller Fertigung. Den Aufwand, die süßen Verlockungen in handwerklicher Feinarbeit herzustellen, machen sich nur noch wenige Fachleute. Einer davon ist Konditormeister Christoph Schlick, der in Durmersheim den Familienbetrieb "Café Post" führt.







Neben den Schokohasen in Vollmilch, Zartbitter und Weiß gießt Schlick Präsenteier. Die Herstellung der Eierhälften in wahlweise heller und dunkler Masse funktioniert analog zum Hasengießen: Rohprodukt auf eine bestimmte Gradzahl erhitzen, zum Schmelzen bringen, abkühlen und wieder erwärmen. Die fertigen Eierhälften umhüllen Yvonne Schlick und ihr Team aus Konditoreifachverkäuferinnen mit buntem, mit einem speziellen Kniff von den Mädels geknittertem Stanniolpapier. Die untere Eischale kleiden sie mit Krepppapier zu einem Nest aus; darin ruhen in Handarbeit im Haus hergestellte Pralinen. Passend zum Volumen besteht der Inhalt aus neun, zwölf oder 15 Pralinés. Das Konfekt gibt es in einer Fülle von Formen, fürs Auge unwiderstehlich dekoriert. Die Hohlkörper befüllt Christoph Schlick ebenfalls von Hand. Manche süße Kreationen sind sogar von Grund auf Eigengewächse. Pralinés locken vom einfachen, mit heller oder dunkler Schokolade überzogenen Nussnugatquader, dem Marzipanbaumstämmchen mit Nugatkern bis hin zu süßen Versuchungen mit einem Herz aus Trüffelmasse in vielerlei Geschmacksrichtungen, darunter Latte macchiato, Rum, Himbeer-Joghurt, Champagner, Kirschwasser, Ingwer-Orange (mit selbst gemachter Orangenmarmelade), Walnuss-Kirsch und Mandelnugat, um nur einige zu nennen. Den Präsenteiern gibt eine Schleife den letzten optischen Schliff. Selbst die wird von Yvonne Schlick und ihrem Team in Eigenarbeit gebunden. Die Krönung des Eis bildet eine farblich passende Frühlingsblüte. Auch die österlichen Konfektschachteln tragen einen Schlupf. "Eine Schachtel ohne Schleife ist hier in Durmersheim undenkbar", erklärt Christoph Schlick. Ausgewählte Ganaches, welche die beliebtesten Pralinenfüllungen widerspiegeln sowie zusätzlich Eierlikör finden sich speziell zu Ostern auch in kleinen Konfekteiern. Zudem fertigt Schlick Minimarzipanhäschen. In den Wochen vor dem großen Hasen- und Eierfest dreht sich in der Backstube der Schlicks fast alles um Schokolade und deren mannigfaltigen Aggregatzustände. Das sehr handwerklich geprägte Haus bildet zudem Konditoreifachverkäufer aus. "Nur wenige kennen den Unterschied zum Bäckereifachverkäufer", sagt Schlick: "Im Konditorfach gibt es weit mehr Abwechslung und ein breites Spektrum an interessanten Aufgaben."

