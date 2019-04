Mitreißendes Osterkonzert

Berlin

Ostern im Fernsehen Berlin (dpa/red) - Das "Traumschiff" fährt ohne Kapitän nach Sambia, das Bremer "Tatort"-Duo ermittelt zum letzten Mal, "Let′s dance" pausiert, "The Voice Kids" kürt den Gewinner und "Die Häschenschule" (Foto: NDR/Akkord Film Produktion) erklärt, was einen echten Osterhasen ausmacht: Das TV-Programm ist an den Ostertagen voll gepackt.

Elchesheim

Kaffee trinken und erinnern Elchesheim-Illingen (kie) - In gemütlicher Runde zusammensein und Erinnerungen teilen, das ist in der neuen Betreuungsgruppe der Sozialstation St. Vinzenz möglich. Das "Café Vergissmeinnicht" in Elchesheim-Illingen soll auch helfen, den Geist der betagten Gäste fit zu halten (Foto: kie).

Bühl

Facettenreiches Konzert Bühl (jure) - Das Frühlingskonzert des Eisentäler Chors "TonArt" war das erste große Konzert mit Chorleiterin Elisabeth Zarayskaja in der Eisentäler Pfarrkirche und es war geprägt von vielen neu einstudierten Liedern. Belohnt wurde der Auftritt mit stehenden Ovationen (Foto: jure).