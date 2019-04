Inklusion in der Schule: Wer soll das bezahlen?

Rastatt - Inklusion ist vor allem auch an den Schulen politisch gewollt. Doch in der Praxis hakt es manchmal am Zuständigkeitsgerangel zwischen Kostenträgern oder an einer plötzlich geänderten Rechtsauffassung - wie im Fall eines Zweitklässlers aus dem Landkreis Rastatt, der an Typ-1-Diabetes leidet.



Was ist das Problem?

Ein Siebenjähriger mit Typ-1-Diabetes kann während der Schulzeit nicht alleine den Blutzuckerspiegel messen oder sich Insulin spritzen. Im Fall eines Schülers aus dem Landkreis Rastatt übernimmt ein Pflegedienst die medizinische Hilfeleistung. Doch das Kind muss auch lernen, darauf zu achten, regelmäßig zu essen, sich nicht zu sehr zu verausgaben oder genug zu trinken, weil sonst der Blutzuckerspiegel absacken kann - und dabei wiederum hilft eine sogenannte Schulbegleiterin. Doch wer muss dafür bezahlen - die Krankenkasse oder das Sozialamt, das für die Eingliederungshilfe zuständig ist, zu der die Schulbegleitung gehört?

Wie ist die Ausgangslage?

Es ist unstrittig, dass das Kind Unterstützung braucht. Aber sowohl Sozialamt als auch Krankenkasse lehnten die Kostenübernahme zunächst ab, weil sie den jeweils anderen für zuständig halten. Dadurch liefen Rechnungen in Höhe von mehr als 10 000 Euro auf - ein Schock für die Familie. Am vorherigen Wohnort der Familie in einem Nachbar-Landkreis war die Krankenkasse für die medizinische Hilfe aufgekommen und das zuständige Sozialamt für die Schulbegleitung - davon gingen die Eltern auch nach ihrem Umzug in den Landkreis Rastatt aus.

Wie argumentiert das Sozialamt?

Die Zuständigkeit ergibt sich aus dem Unterstützungsbedarf, erläutert Sozialamtsleiter Jürgen Ernst. Die Behörde geht von einem ausschließlich medizinischen Hilfsbedarf aus, den die Krankenkasse bezahlen müsse . Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts vom August 2018 habe sich die Rechtsauffassung grundsätzlich geändert. Demnach orientiere sich die Kostenübernahme für die Eingliederungshilfe nämlich an der Hauptleistung, sagt das Sozialamt. "Die erforderliche Schulbegleitung ist eine unmittelbare Folge der Krankheit", erklärt Ernst die neue, höchstrichterlich festgestellte Rechtsauffassung. Vor dem Urteil sei die Schulbegleitung als Teil der Eingliederungshilfe tatsächlich Sache des Sozialhilfeträgers gewesen, räumt er ein. Doch man sei verpflichtet, sich an der neuen Rechtsprechung zu orientieren.

Was sagt die zuständige Krankenkasse?

Die AOK Mittlerer Oberrhein sieht hier nach einem runden Tisch mit allen Beteiligten eine grundsätzlich unterschiedliche Rechtsauffassung zwischen den möglichen Kostenträgern. Das betreffe nicht nur diesen Fall - und nicht nur das Landratsamt Rastatt entscheide anders als bisher, sondern auch andere Landratsämter in Baden-Württemberg, weiß Annette Maßholder, Leiterin des Kompetenzcenter Pflege der AOK Mittlerer Oberrhein. Deshalb brauche es eine saubere rechtliche Klärung, hält sie es für möglich, dass es eine gerichtliche Entscheidung geben könnte.

Warum trägt die AOK dann einen Teil der Kosten?

Der Disput über die unterschiedlichen Rechtsauffassungen zwischen Kasse und Sozialamt solle nicht auf dem Rücken der Familie ausgetragen werden, erklärt Annette Maßholder die Sichtweise der AOK. Man hoffe nun auf die Kulanz des Sozialamts bezüglich der restlichen rund 5 000 Euro. Für die weiteren Kosten der Betreuung des Jungen (medizinische Versorgung und Schulbegleitung) trete die AOK derzeit in Vorleistung, um die Familie zu entlasten. Es sei noch unklar, ob das Sozialamt davon möglicherweise einen Teil tragen muss.

Warum übernimmt das Sozialamt nicht einfach den Restbetrag?

So einfach geht das nicht, argumentiert Amtsleiter Jürgen Ernst, der betont, dass es nicht darum gehe, einfach die Leistung zu verweigern. Das Sozialamt könne nicht einfach in Vorleistung treten. "Denn auf unrechtmäßig gezahlten Sozialleistungen bleiben wir sitzen, der zuständige Sachbearbeiter ist sogar persönlich haftbar", verdeutlicht der Amtsleiter. Es gebe zudem ein sogenanntes Aufstockungsverbot. Wenn in diesem Fall die Krankenkasse beispielsweise vier Stunden Schulbegleitung anerkenne, aber sieben erfolgt seien, könne das Sozialamt nicht einfach die Differenz übernehmen. Bislang habe man aber keinen Einblick, auf welcher Grundlage die Krankenkasse sich für die teilweise Kostenübernahme entschieden hat. Dafür läge erst seit kurzem das Einverständnis der Familie vor.

Wie geht es nun weiter?

Die Familie, die die Situation sehr belastet, hat gegen den Ablehnungsbescheid mit anwaltlicher Hilfe Widerspruch eingelegt und die offene Rechnung ans Landratsamt weitergereicht. Innerhalb von drei Monaten muss das Sozialamt einen Widerspruchsbescheid erlassen, in dem seine Haltung dargelegt wird. Anhand der Unterlagen der Krankenkasse werde man den Sachverhalt nun prüfen und dann entscheiden, erklärt Ernst. Gegen einen Widerspruchsbescheid wiederum könnte geklagt werden. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten.