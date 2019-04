"Lesen beflügelt meine Fantasie"

Simon, gerade in Deiner Generation wird Lesen immer mehr von anderen Medien abgelöst. Smartphone, Tablet oder Spielekonsole: Sie alle scheinen dem Buch Konkurrenz zu machen. Wie siehst Du diese Entwicklung?

Simon Santa: Ich finde es eigentlich gut, mit der Zeit zu gehen und nutze auch andere Medien. Aber für mich geht nichts über eine schöne und spannende Geschichte, die ich am liebsten aus einem echten Buch lese. Ich mag das Gefühl, ein Hardcover-Buch in Händen zu halten. Ein Tablet oder E-Book-Reader wären mir zu kalt. Übrigens lesen gar nicht so wenige Jugendliche. Viele lesen genauso gerne und oft wie ich.

BT: Warum liest Du denn gerne?

Simon: Ich kann in fremde Welten eintauchen und fantastische Abenteuer erleben. Außerdem beflügelt Lesen meine Fantasie. Bei Aufsätzen muss ich zum Beispiel nicht lange überlegen. Ich schreibe einfach drauflos. Und auch die Rechtschreibung hat mir noch nie Probleme gemacht.

BT: Du könntest mal bei der Zeitung anfangen. Liest Du die denn auch?

Simon: Ja, samstags. Da lese ich gerne das BT-Magazin. Die Themen interessieren mich. Die Blixx-Seite ist auch nicht schlecht.

BT: Wie oft liest Du sonst?

Simon: Das ist sehr unterschiedlich und hängt davon ab, wie viel ich in der Schule zu tun habe und meine anderen Hobbys mich fordern. Ich spiele noch Tischtennis, mache Videoclip-Dancing und klettere. Aber in den Ferien lese ich viel. Auch nach der Schule schalte ich am liebsten beim Lesen ab. Besonders gut geht das an einem gemütlichen Plätzchen, zum Beispiel in dem großen Lesesessel bei mir zu Hause.

BT: Und welche Bücher fesseln Dich dann besonders?

Simon: Krimis und Fantasy haben es mir angetan. Da will ich immer wissen, wie es weiter geht, und kann mich total in die Geschichte vertiefen. Ich mag es, wenn es gleich zu Beginn spannend wird. Die dreiteilige Fantasy-Reihe "Kuromori" von Jason Rohan finde ich zum Beispiel gut. Darin geht es um einen Teenager, der seinen Großvater in Japan sucht und dabei erfährt, dass er auserwählt ist, gegen Monster und Drachen zu kämpfen. Die Bücher sind nicht nur spannend geschrieben, sondern greifen auch moderne Elemente auf - zum Beispiel spielen Smartphones eine Rolle. Nach dem abrupten Ende im dritten Teil hoffe ich nun darauf, dass es endlich bald den vierten Band gibt.

BT: Gibt es auch etwas, das Du nicht gerne liest? Bücher, die dich langweilen zum Beispiel?

Simon: Manche Klassiker, die nicht spannend beginnen. Gerade lesen wir für die Schule "Odysseus". Das gefällt mir nicht so. Auch bei "Kalle Blomquist" gibt es für meinen Geschmack zu wenig Action.

BT: Im Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs warst Du unter 17 Schülern die Nummer eins: Hast Du damit im Vorfeld gerechnet?

Simon: Richtig einschätzen konnte ich es nicht, weil ich ja nicht wusste, wie stark die Mitstreiter sein werden.

BT: Und? Wie stark waren sie?

Simon: Weil ich gewonnen habe, würde ich sagen: Sie waren fast so stark wie ich. Ich habe beim Lesen vor allem auf die Betonung gesetzt, damit der Text für die Zuhörer nachvollziehbar ist. Wenn man sich in den Text hineinversetzt, dann kommt die richtige Betonung ganz von allein. Vor allem mit dem Fremdtext konnte ich punkten (dieser wird von der Jury ausgesucht, ist den Schülern vorab unbekannt und umfasst drei Seiten, Anmerkung der Redaktion).

BT: Wie hast Du Dich im Vorfeld vorbereitet?

Simon: Die vorbereiteten Textstellen aus dem Buch "Die magischen Sechs" von Neil Patrick Harris habe ich vorher meiner Familie vorgelesen. Das Buch habe ich ausgesucht, weil es die beste Mischung aus Krimi und Abenteuer-Roman ist, die ich bisher gelesen habe. Aber bei mir ist es so: Je mehr ich übe, desto unsicherer werde ich. Deshalb habe ich versucht, einfach mein Ding durchzuziehen und mich ganz auf den Text zu konzentrieren.

BT: Und wie ging es weiter nach dem Gewinn des Kreisentscheids?

Simon: Beim Bezirksentscheid in Karlsruhe haben mit mir acht weitere Schüler gelesen. Leider bin ich nicht weitergekommen. Das war einfach nicht mein Tag.