Viel Stoff für Geschichten



Zum Vorsitzenden wählten die Gründer den Hauptlehrer Kurt Brachat. Mit der praktischen Leitung aber wurde Friedrich Busch betraut. So beginnt die Chronik, die zum 100-jährigen Jubiläum vom heutigen Vorsitzenden Walter Stolz verfasst wurde. Auf der Basis früherer Festschriften und einer Fülle von Dokumenten, die er in diversen Archiven ausfindig gemacht hat, zeichnete Stolz die Entwicklung akribisch nach.

Im Jahr nach der Gründung konnte der junge Verein am 11. Juli 1920 seinen ersten ordentlichen Fußballplatz einweihen. Es war die "Schlettigwiese", die späteren Sportplätze der DJK am Rheindamm. Das Gelände ist nicht die einzige Überschneidung mit der Geschichte anderer Vereine. Der erste, in den Unterlagen erwähnte Trainer war ein Herr Ostermeier aus Forchheim, mit dem gegen Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre die Meisterschaft der B-Klasse des Murggaus gewonnen wurde. Rasch folgten weitere Titelgewinne. Die als "letzte vor dem Krieg" erwähnte Spielrunde 1938/39 wurde mit dem zweiten Platz in der B-Klasse beendet. Dann klafft eine Lücke in den Aufzeichnungen.

Nach Kriegsende dauerte es nur ein Jahr bis zur Wiederbelebung des Fußballvereins, wieder war es im Monat Mai. Die französischen Besatzungsbehörden, so erläuterte es Stolz bei einem Pressegespräch, duldeten nur einen sporttreibenden Verein und verboten überdies die Verwendung früherer Namen. Die Wiedergründung fand am 26. Mai 1946 im "Ochsen" statt. Aus dem VfR wurde der Sportverein Au am Rhein (SV). Zum Vorsitzenden wurde Metzgermeister Karl Busch gewählt. Um Anhängern anderer Sportarten Betätigungsmöglichkeiten zu schaffen, kam es im März 1949 zur Bildung einer Turnabteilung. Zehn Monate später durfte sich diese Sparte verselbstständigen und den ebenfalls 1919 entstandenen Turnverein wieder ins Leben rufen.

Nichts mehr mit Besatzungsauflagen hatte im September 1953 die Initiative für eine Tischtennisabteilung zu tun, die 1975 als Tischtennisverein eigenständig wurde.

Aus den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg stammen Anekdoten, die Stolz aus den Erzählungen eines Onkels und anderer Fußballenthusiasten so wach geblieben sind, als hätte er sie selbst erlebt. Stoff für Geschichten lieferten beispielsweise die Auswärtsspiele, für die man bei den französischen Besatzungsbehörden Reisegenehmigungen beantragen musste, aber nicht immer bekam. Ganz aussichtslos war es, im zwei Kilometer entfernten Neuburgweier zu kicken. Der Nachbarort lag in der amerikanischen Besatzungszone, Grenzübertritt verboten.

Doch nach und nach kam wieder ein normales Leben in Gang. So vermerkt die Vereinschronik im Juni 1950 die verspätete Feier des 30-jährigen Stiftungsfests. Abgehalten wurde es auf dem "Waseme", der schon seit den Fußballanfängen den Dorfkickern als Bolzplatz diente. Heute steht dort die Rheinauschule.

Als erster SV-Erfolg der Nachkriegszeit gilt der 1955 gewonnene Meistertitel der A-Klasse im Bezirk Baden-Baden, der den Aufstieg in die zweite Amateurliga Südbaden brachte. Im selben Jahr wurde mit dem Bau des Sportplatzes am Oberwald begonnen. Die Einweihung wurde am 4. August 1957 gefeiert. Und noch einmal wurde im Wonnemonat eine Weiche gestellt: im Mai 1961 wurde mit dem Bau des Klubhauses angefangen, im August 1962 konnte es eröffnet werden. In der Spielrunde 1974/75 erregte der SV mit der ersten und einzigen Damenmannschaft seiner Geschichte Aufsehen. Nach nur einer Saison war das Kapitel schon wieder beendet, es fand bis heute keine Fortsetzung.

Höhenflug mit Turbulenzen

Den Herren gelangen etliche Erfolge. Nach dem 75-jährigen Jubiläum setzten sie zu einem Höhenflug mit Turbulenzen an. Zwischen 1997 und 2012 stieg der SV viermal in die Landesliga Südbaden auf. Das zweite Mal gipfelte 2002/03 im Meistertitel und dem Aufstieg in die Verbandsliga. Eine Erfolgsserie gab es 2009/10: dritter Einzug in die Landesliga, Gewinn des Bezirkspokals und der Sieg im Finale des ersten Euro-Distrikt-Pokals gegen Hagenau mit 5:3.

Im 100. Vereinsjahr spielt der SV zwar in der Kreisliga A, macht aber im Großen und Ganzen einen gesunden Eindruck. Er hat rund 470 Mitglieder, zwei Herrenmannschaften, eine Alte-Herren-Riege, unterhält von den A- bis zu den D-Junioren Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen und von der E-Jugend bis zu den Bambini Mannschaften mit eigenem Nachwuchs.