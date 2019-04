Ein Western-Saloon für die Barockstadt

(dm) - Das leer stehende Gebäudeensemble mit der Traditionsgaststätte "Linde" und dem ehemaligen Central-Kino (später Farbenfachgeschäft) bekommt ein neues Gesicht: Das eines Western-Saloons. Die Brauerei Franz als Eigentümer investiert laut Geschäftsführer Lionel Berger einen sechsstelligen Betrag für die Grundsanierung und einen komplett neuen Innenausbau. Wie bei Lucky Luke und Co. soll das gastronomische Konzept dort künftig aussehen, man habe dafür einen Partner, der bereits zwei solcher Western-Saloons im Land betreibe, die gut liefen, so Berger. Noch in diesem Jahr soll eröffnet werden. Damit will die Brauerei wieder Leben in das Areal bringen, das zu schön sei, um es leer stehen zu lassen.

Die "Linde", in der im Jahr 1842 die Brauerei Franz einst gegründet worden war, steht seit einem Jahr leer. Die Räume direkt daneben werden schon länger nicht mehr genutzt. Dort war das Central-Theater beheimatet, bis im Dezember 2003 der letzte Film lief und Schluss war für den Kinostandort. Später zog ein Farbenfachgeschäft dort ein (erst Pfeffinger, dann Gnatz). Aus der 2015 ins Spiel gebrachten Idee eines Rastatter Gastronomen, dort Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Partys auszurichten, wurde nichts. Jetzt also der Neuanfang als Western Saloon - ein Konzept, dass es in Rastatt bislang nicht gibt, wie Berger feststellt.