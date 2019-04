Bürger sind am Ball

Gemeinde und Dr.-Jakob-Kölmel-Bürgerstiftung haben das Evaluationsprojekt im Rahmen der Aktion "Bietigheim vernetzen" mit Studierenden der Hochschule Pforzheim um Professor Konrad Zerr initiiert. Den Kontakt hat Konrad Roth, Sprecher des Seniorenbeirats Au am Rhein, hergestellt. Dort war 2017 ein ähnliches Projekt gelaufen.

Die künftigen Angebote zielgerichtet nach Bürgerwünschen gestalten zu können, das wünscht sich Bürgermeister Constantin Braun. So gebe es in Au am Rhein mittlerweile ein Angebot zum Boulespielen, oder es sei ein Mobilitätskonzept mit ehrenamtlichen Fahrern entwickelt worden, berichtete Roth beim Pressegespräch gestern im Bietigheimer Rathaus.

"Das Angebot von Vereinen, Sozialverbänden sowie Jugend-, Familien- und Seniorenbüro ist sehr umfänglich", weiß Erwin Dietrich, Koordinator für Vernetzung für die Dr.-Jakob-Kölmel-Bürgerstiftung. Ziel sei es unter anderem, das Angebot durchzustrukturieren und einen Überblick zu schaffen. So werden die Studentinnen im Rahmen der Bürgerbefragung auch Interviews mit Vereinsvorständen, dem Pfarrer sowie Gemeinderäten führen.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass es wie schon beim Barcamp Anfang des Jahres zahlreiche Ideen geben wird - von Dingen, die relativ schnell und unkompliziert umgesetzt werden können wie der Flohmarkt in den Höfen, der am 25. Mai stattfindet und für den es bereits mehr als 40 Anmeldungen gibt, bis hin zu großen und teuren Projekten. Dazu gehört beispielsweise der Wunsch nach einer Begegnungsstätte, die von allen Generationen genutzt werden kann. Auch das Interesse an einem solchen Angebot soll mit dem Fragebogen überprüft werden. Auch ein "Open Work Space" ist bereits in Arbeit, berichtet Dr. Thomas Kölmel. Die Gemeinde werde in Kooperation mit der Stiftung Räume gegen ein kleines Entgelt zur Verfügung stellen, in denen ungestört im "Home Office" gearbeitet werden kann.

Alle Beteiligten sind nun selber gespannt auf die Bewertungen sowie neue Wünsche und Ideen und hoffen deshalb auf eine hohe Rücklaufquote bei der Fragebogenaktion.

Die Ergebnisse werden am 24. Juli im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung im Bürgerzentrum Alter Tabakschuppen vorgestellt.