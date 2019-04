Abende für Genießer locken ins Schloss Favorite

"In Figaros Schatten" heißt der erste. Er beginnt am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr und spürt Modetrends des 18. Jahrhunderts von Toupets bis Brenneisen nach. Die Porträts der markgräflichen Familie zeigen überaus geschminkte Damen und auch Herren. Perücken gehörten zum Alltag, zu jeder Gelegenheit trug man die passende Kopfbedeckung. Diese Porträts kann man entschlüsseln, sie sprechen eine eigene Sprache: Eine Reise in die Vergangenheit. Bei einem Glas Sekt, amüsanten Geschichten und Anekdoten sehen die Teilnehmer in gemütlicher Runde, wie anhand eines Models eine Barockfrisur entsteht. Schminktechniken und Tricks aus fachlichem Munde inbegriffen. Eintritt: 20 Euro.

Unter dem Motto "Prickelnde Verführung" tauchen die Gäste in Schloss Favorite am Freitag, 26. Juli, ab 19 Uhr in die Welt des Champagners ein. Zuerst wird aber die Glassammlung der Markgräfin Sibylla Augusta bestaunt und über Tafelkultur des Barock und deren Getränkerituale berichtet. Die anschließende Champagnerprobe (drei unterschiedliche Sorten werden gereicht) ist gespickt mit Geschichten und Anekdoten, wobei Informationen über Champagneranbau und Herstellung nicht zur kurz kommen sollen. Eintritt: 40 Euro. Der dritte Abend für Genießer am Freitag, 9. August, ab 19 Uhr nimmt die Besucher mit in die Welt der elsässischen Küche, der Literaten und der wechselvollen Geschichte dieses Landstrichs. Bei einem Glas Wein und einer elsässischen Spezialität im Kopfbau der Orangerie von Schloss Favorite gibt es auch kuriose Geschichten zu erfahren. Eintritt: 25 Euro. Märchen und Lieder aus französischen Provinzen präsentieren Nana Avingarde und Sopranistin Susanna Rosea in Schloss Favorite am Sonntag, 16. Juni, ab 18 Uhr. Erzählt werden zum Beispiel die Legende des Heiligen Martin, das Märchen "Jage Deine Hühner aus meinem Hirsefeld" oder "Der Berggeist und der Schneider" und "Der wundersame Hirsch". Der Eintritt kostet zwölf Euro. Ebenfalls am Sonntag, 16. Juni, finden in Schloss Favorite drei Sonderführungen zum Thema "Ziemlich gute Freunde" statt: Um höfische Gartenkunst geht es um 11 Uhr, unter dem Motto "vis à vis" werden um 14.30 Uhr die wechselvollen Beziehungen zwischen Frankreich und dem deutschen Südwesten erzählt und dem modischen Einfluss des Nachbarn widmet sich um 15 Uhr die Sonderführung "Pariser Schuh und badische Füß". Zu allen Veranstaltungen kann man sich an der Schlosskasse anmelden: (0 72 22) 4 12 07.