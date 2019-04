'Haus Benedikt' ist bereits ausgebucht

Hauptstraße halbseitig gesperrt Baden-Baden (red) - Die Hauptstraße in Baden-Baden ist ab Mittwoch, 24. April, bis Freitag, 26. April, halbseitig gesperrt. Dies teilte die Stadtpressestelle mit. Grund der Sperrung sind Dacharbeiten mit einem Hubsteiger in Höhe von Haus Nummer 5 (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Die Hauptstraße in Baden-Baden ist ab Mittwoch, 24. April, bis Freitag, 26. April, halbseitig gesperrt. Dies teilte die Stadtpressestelle mit. Grund der Sperrung sind Dacharbeiten mit einem Hubsteiger in Höhe von Haus Nummer 5 (Symbolfoto: dpa). » - Mehr