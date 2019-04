Neues Team und ausgefallene Ideen



Dazu kommt eine biblische Geschichte, die an Spannung nicht zu übertreffen ist. Es geht um Gideon, der nicht glauben kann, dass er tatsächlich von Gott ausgewählt wird. Täglich gibt es einen gemeinsamen Start um 10 Uhr. Eine eigens für diese Tage zusammengestellte Band begleitet die Mitmach-Lieder mit fetzigem Sound. Die Theatergruppe spielt Szenen aus der Gideon-Geschichte, jeden Tag eine neue Folge.

Anschließend können die Teilnehmer sich an verschiedenen Stationen tummeln. Basteln oder Kreisspiel? Toben oder gleich in der Sporthalle Actionspiele? Die Auswahl ist groß. Zwischendurch kann man sich bei Kuchen, Keksen und Obst stärken, denn es geht heiß her. Rund 100 Kinder und Jugendliche tummeln sich seit Mittwoch bis Sonntag in der Petrusgemeinde.

Und warum stellen sich Jahr für Jahr immer so viele Jugendliche dem Freizeit-Stress? "Ich möchte mal ausprobieren, ob ich zum Betreuer tauge", verrät eine Betreuerin, die eigentlich gerade erst Konfirmandin ist. Denn das ist das Erfolgskonzept: Konfirmanden dürfen sich selbst testen. Sie probieren, wie es ist, eine Gruppe von Kindern bei Laune zu halten, Gewinner wie Verlierer beim Spiel im Auge zu behalten und bei allem ein Stück Verantwortung zu übernehmen, die man sonst nicht hat. Das geschieht kleinschrittig, alle werden von Anita und An-dreas Kuhn, dem Diakonehepaar, angeleitet.

Keiner muss Angst haben, dass er oder sie überfordert wird. Aber an die Grenzen kann man schon mal kommen - das gehört zum Erwachsenwerden dazu. Nach dem Rummel am Vormittag gibt es eine Nachbesprechung. Hat alles geklappt? Muss man am nächsten Tag etwas ändern? "Wer hier im Kleinen lernt, sich durchzusetzen mit einem Lächeln im Gesicht, das Handy in der Hosentasche lässt und sich auch mal ,zum Affen macht' für die gute Sache, der weiß nach diesen fünf Tagen, ob er in Zukunft auch mehr Verantwortung übernehmen kann", heißt es weiter. Nicht wenige der Betreuer waren vor Jahren selbst Kinder bei der KiJuWo und so sieht der Perspektivwechsel aus: Das, was früher schon Spaß gemacht hat, heute neu anbieten und sehen, wie sich die Kleinen freuen. Am Ende der Woche wird in einem besonderen Abschlussgottesdienst das Geschehen zusammengefasst, und Preise gibt es obendrein. So kann, nach langer intensiver Vorbereitung und liebevoller Durchführung nur eines feststehen: Es gibt nur Gewinner, egal wie alt man ist - Unterhaltungsprogramm für die Gäste und unüberbietbare Erfahrungen für die Betreuer. "Ich freue mich schon auf all die Kids, die letztes Jahr schon dabei waren, das wird ein tolles Wiedersehen.", meint ein ,alter Hase' der KiJuWo. Da ist es kein Wunder, dass dieses Event mittlerweile zur guten Tradition der Petrusgemeinde gehört - 30 Jahre KiJuWo - das sind etwa 3 000 Teilnehmer alles in allem. Die Idee stammt von Pfarrer Albrecht Berbig, der immer wieder Mitstreiter fand in all den Folgejahren. So auch dieses Jahr im Diakonehepaar Kuhn, das sich mit neuen Impulsen, ausgefallenen Ideen und einem neuen Team der guten Sache widmet.

Übrigens: Interessierte können einfach vorbeikommen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.