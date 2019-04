Warenangebot soll deutlich attraktiver werden

Wegen des Maifeiertags dauert der Rastatter Frühjahrsjahrmarkt diesmal einen Tag länger. Vom heutigen 26. April bis zum 1. Mai brutzeln die Bratwürste und laufen die Fahrgeschäfte. Auch für die kleinen Besucher ist Einiges geboten, zum Beispiel beim Entenangeln oder Karussellfahren.

Das Festzelt ist mit 800 Quadratmetern doppelt so groß wie früher. Täglich gibt es von 12 bis 22.30 Uhr ein Bühnenprogramm. Ab 12 Uhr wird im Festzelt ein Mittagstisch angeboten. Am Montag ist ab 14 Uhr Seniorennachmittag im Festzelt. Tags darauf kommt um 14 Uhr für Kinder das Kasperletheater. Bei Lederhosen- und Dirndl-Abenden morgen, am Sonntag und Mittwoch wird das beste Trachtenoutfit gekürt, Preise winken.

Vor allem vielfältiger und qualitativ hochwertiger soll der neue Krämermarkt werden (Sonntag bis Mitwoch, 9 bis 19 Uhr), der traditionell den Jahrmarkt begleitet. In den letzten Jahren ließ er aber Wünsche offen. Das hat man im Rathaus erkannt und - zunächst für zwei Jahre - die Organisation des Markttreibens in die Hände von Oliver Lutz gelegt. Er verkauft selbst seit etlichen Jahren auf dem Krämermarkt, als Marktfahrer ist er aber schon seit rund 30 Jahren unterwegs, wie er berichtet. Unter seinen Kollegen im süddeutschen Raum "gibt es eigentlich kein Gesicht, das ich nicht kenne". Und so ist es persönlichen Kontakten und Überzeugungsgeschick geschuldet, dass sich die Liste der gebotenen Waren sehen lassen kann. Natürlich wird es weiterhin Textilien und Taschen geben, aber unter anderem auch Olivenholz-Produkte, Plauener Spitzentischdecken, Öle und Salben, ein Bürstenmacher wird seine Produkte vor Ort herstellen, es gibt Insektenschutzmittel, Gardinen, afrikanische Kunst, Unterwäsche und Miederwaren, Tee und Gewürze, verschiedene Haushaltsartikel und Delikatessen aus Tirol. Lutz' Ziel ist es jedenfalls, durch Vielfalt deutlich mehr Besucher auf den Krämermarkt zu locken, sodass es sich auch in Händlerkreisen herumspricht: In Rastatt muss man dabei sein.

Die Fäden der Jahrmarktvorbereitungen laufen in den Händen des städtischen Eventmanagers Markus Lang zusammen. Er ist froh, auf die Erfahrung und die Kontakte von Oliver Lutz bauen zu können und gespannt, ob das neue Konzept aufgeht. Am Mittwoch hat Markus Lang die Budenstadt auf dem Festplatz mit der Feuerwehr auf Brandschutz kontrolliert, heute Vormittag soll die behördliche Bauabnahme der Jahrmarktstände und Fahrgeschäfte erfolgen. Für ein sicheres Gefühl auf dem Jahrmarkt und im Festzelt sorgen neben der Polizei (auch in Zivil) zusätzlich sechs Security-Mitarbeiter, die auch über die Einhaltung des Jugendschutzes wachen und gegebenenfalls auch Flaschen ausleeren. Ab 22.30 Uhr soll die Musik auf Zimmerlautstärke reduziert werden und ab 23 Uhr ganz schweigen. Dann schließt auch der Rummel. Anwohnerbeschwerden wegen Lärms habe es in den vergangenen Jahren kaum gegeben, weiß Markus Lang.

Heute um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Raphael Knoth beim Fahrgeschäft "Musikexpress" den Rummel. Bis 17.30 Uhr können die Besucher die Fahrgeschäfte kostenlos testen. Um 17.30 Uhr begleitet das Fanfarencorps "Türkenlouis" des Fassanstich im Festzelt, wo anschließend die "Moonlights" einheizen. Das traditionelle Eröffnungsfeuerwerk wird um 22 Uhr an der Murg gezündet.