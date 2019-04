Gegen die Langeweile

Freiburg

Keine Ermittlungen gegen Jugendamt Freiburg (lsw) - Die Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen im Staufener Missbrauchsfall gegen den zuständigen Mitarbeiter des Jugendamtes eingestellt. Es seien keine Hinweise auf eine strafrechtliche Mitverantwortung des Beamten gefunden worden (Foto: Arno Burgi/dpa).

Forbach

Sorgen für die Zukunft Forbach (mm) - Bei der Mitgliederversammlung des Gesangvereins Hohe Murg Einheit blickte der Vorsitzende Kurt Gernsbeck pessimistisch in die Zukunft. Es fehle dem Verein an Aktiven und an Interessenten für Verwaltungsämter. Treue Mitglieder wurden geehrt (Foto: Götz).

Bietigheim

Bietigheim befragt Bürger Bietigheim (as) - Sind die Bietigheimer zufrieden mit dem Angebot im Ort - das will die Gemeinde im Rahmen einer Bürgerbefragung bis Mitte Juni herausfinden. Künftige Angebote dann zielgerichtet gestalten zu können, wünscht sich Bürgermeister Constantin Braun (Foto: av).