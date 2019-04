Gegen die Langeweile

(as) - "Langweilig werden muss es in Muggensturm niemand", sagt Heidi Bechler und lacht. Im Gegenteil: In der Gemeinde ist jeden Tag etwas für die Generation 60plus geboten. Das Angebot ist vielfältig und reicht von Gymnastik über Walking Football, Seniorencafé, Spielenachmittagen bis zum Schießen oder Vereinstreffen mit Vorträgen des Kakteenvereins. "Da kann jeder etwas finden", ist die umtriebige Seniorenbeauftragte der Gemeinde überzeugt.

Das gesammelte Angebot in einem Flyer zusammenzufassen, diese Idee gebe es schon lange, weiß sie - bislang hatte sie allerdings niemand in die Tat umgesetzt. "Viele ziehen erst im Seniorenalter nach Muggensturm und haben dadurch nicht den Anschluss an Vereine oder Kirchengemeinde", weiß Bechler , die sich seit 16 Jahren um die Muggensturmer Seniorenarbeit kümmert. Und so höre sie auch immer mal wieder Klagen, dass man einsam sei. "Das muss nicht sein", sagt sie energisch. Wer offen sei und bereit, sich anzuschließen und neue Leute kennenzulernen, der werde in Muggensturm sicher Anschluss finden, ist sie überzeugt. Denn sie weiß aus den vielen Jahren der Seniorenbetreuung, wie wichtig es ist, gemeinsam etwas zu unternehmen, Spaß zu haben, zu singen oder einfach nur zu "schwätzen".

Die neue Broschüre "Muggensturm aktiv" bietet nun einen Überblick über alle Aktivitäten für die Generation 60plus. Druckfrisch liegt sie im Rathaus und im Seniorentreff beim Rathaus aus. Man sei selbst erstaunt gewesen ob der vielen Angebote für Senioren, heißt es im Rathaus. Jeden Tag ist in Muggensturm etwas geboten - teilweise sogar mehrere Veranstaltungen. "Es ist doch besser, in der Gemeinschaft alt zu werden", wirbt Heidi Bechler dafür, rauszugehen und das gesellige oder sportliche Miteinander zu pflegen.