Zwei 'Bäume des Jahres' gepflanzt

Offenbach

Offenbach

Deutschland droht Dürresommer Offenbach (red) - Nach Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steuert Deutschland auf einen weiteren Dürresommer zu. Dies sagt der Leiter der DWD-Agrarmeteorologie, Udo Busch, in Offenbach. Besonders betroffen seien die östlichen Bundesländer (Foto: dpa).

Heilbronn

Heilbronn

Buga in Heilbronn eröffnet Heilbronn (lsw) - Die Bundesgartenschau (Buga) ist eine der größten Ausstellungen zu Gartenbau und Landschaftsarchitektur in Deutschland. Am Mittwoch wird die Veranstaltung in Heilbronn offiziell eröffnet. Ab dann kann die Ausstellung bis zum 6. Oktober besucht werden (Foto: dpa).

Bühl

Bühl

5000 Festmeter Bruchholz Bühl (gero) - Erinnerungen werden wach an die Orkane Vivian, Wiebke (1990) und Lothar (1999). Auch in diesen Tagen zeigt sich in den Wäldern im Bereich Omerskopf und Unterstmatt ein Bild der Verwüstung" - das Ergebnis von Sturm- und Bruchholz vom Januar (Foto: Hammes).