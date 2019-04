Bad -Ausstattung erneut im Fokus

Eine rein badbezogene vollwertige Gastronomie, wie sie im Rathaus bevorzugt wird, oder doch eine zusätzliche externe Vollgastronomie, ähnlich der noch bestehenden Bad-Gaststätte am Freibad (diese muss für den Bau des Kombibads abgerissen werden)? Im Februar hatten sich 20:19 Räte gegen den Vorschlag aus dem Rathaus ausgesprochen, eine "bedarfsgerechte Kerngastronomie" mit Bewirtschaftung der Innen-, Außen- und Saunabereiche mit mindestens 30 Innen- und 40 Außensitzplätzen zu schaffen. Alternativvorschläge gab es damals nicht. Diese legt die Verwaltung jetzt vor.

Zwei Varianten stellt sie zur Wahl, bevorzugt aber weiter jene ohne externe Gastronomie. Allerdings sieht die Variante nun 50 bis 70 Plätze im Bad, 30 bis 40 Plätze für den Saunabereich, rund 50 Terrassenplätze für Badbesucher sowie einen Kiosk mit etwa 20 Plätzen vor. Bei einer externen Gastronomie kämen zusätzlich ein separates Restaurant mit 110 bis 120 Plätzen und eine Terrasse mit rund 40 Plätzen obendrauf. Diese Größe wäre für den wirtschaftlichen Betrieb einer externen Gastronomie, die für Veranstaltungen jeder Art offen sein müsste, erforderlich, heißt es.

Hier malt die Stadt indes im Vorfeld der Sitzung düster die Risiken aus, etwa falls diese Vollgastronomie nicht angenommen würde - immerhin würden angekündigte gastronomische Entwicklungen in Rastatt (Franz-Areal) den Wettbewerb verschärfen; Leerstand aufgrund Pächterwechsels könnte drohen, argumentiert die Verwaltung, und auch die "maximal zu erzielenden Pachterträge" reichten voraussichtlich nicht zur Deckung der Aufwendungen aus. Und diese seien beträchtlich: Die Stadt rechnet mit 1,4 Millionen Investitionskosten für die Errichtung einer externen Gastronomie (und damit eine Million mehr als für eine rein badbezogene); ein eigener Baukörper sei dafür erforderlich, der wiederum Auswirkungen auf den Hochwasserschutz habe.

Nochmals auf den Prüfstand kommt am Montag auch der Fünf-Meter-Turm, der im Februar noch mehrheitlich abgelehnt worden war - nicht wissend, dass bei dem beschlossenen Dreimeter-Sprungbrett die wohl gleiche Gebäudehöhe benötigt würde. Nun listet die Verwaltung auf, dass die zusätzliche Fünf-Meter-Plattform 100 000 Euro mehr kosten würde. Würde man statt des Drei-Meter-Bretts eine Drei-Meter-Plattform wählen, würde man hingegen 130 000 Euro einsparen. Um weitere etwaige Irritationen zu vermeiden, so OB Hans Jürgen Pütsch, kommen in diesem Zusammenhang auch nochmals verschiedene Kletterwandvarianten am Sprungbecken auf den Tisch, die von vier bis sechs Metern Höhe reichen und geschätzt von 70 000 bis 85 000 Euro kosten. Der geplante autarke Rutschenturm steht ebenso nochmals zur Debatte. Zwei Rutschen plus Erweiterungsoption waren im Februar beschlossen worden. Verzichtet man auf die Erweiterungsoption, könnte man etwa 200 000 Euro einsparen, so die Schätzung. Verzichtet man auf eine Rutsche, aber bleibt bei einer Erweiterungsoption, wird das Sparpotenzial auf etwa 425 000 Euro beziffert.