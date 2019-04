(mak) - Waltraud Godbarsen, Vorsitzende der Initiativgruppe Naturschutz Iffezheim, warb am Tag des Baumes für mehr Engagement in Sachen Umwelt. Der Verein pflanzte an der Goldbrücke zwei Exemplare der Flatterulme, die zum "Baum des Jahres" gekürt wurde (Foto: mak). » - Mehr

Karlsruhe