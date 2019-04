Schalker Traditionself sorgt für volle Ränge Au am Rhein (thm) - Rund 500 Zuschauer wollten dieses besondere Fußballereignis live erleben: Anlässlich seines 100-jährigen Vereinsjubiläums gelang es dem SV Au, ein Freundschaftsspiel gegen die Traditionsmannschaft von Schalke 04 zu organisieren. Und so konnte der Stadionsprecher beim Verlesen der Mannschaftsaufstellung einige berühmte Namen verkünden.



Alle voran der Weltmeister von 1990 und 52-fache Nationalspieler Olaf Thon (52), der auch Manager der Schalke-Traditionself ist. In der Gästemannschaft spielten neben dem populären Mittelfeld-Regisseur der ehemalige Stürmer-Star Martin Max (50), Vize-Weltmeister Matthias Herget (63) und Zweitliga-Rekordspieler Willi Landgraf (49) mit. Auf der Bank saß neben den Trainern Rüdiger Abramczik (63) sowie Klaus Fichtel (74) auch der zweite Manager der Traditionself, Fußball-Legende und Nationalspieler Klaus Fischer (69). Der SV Au bot im Sportpark am Oberwald eine Mannschaft aus einer Ü-35-Auswahl von ehemaligen Spielern auf und legte gleich munter los. Einen gefährlichen Weitschuss von Au in Richtung Tordreieck entschärfte Schalke-Torwart An-dreas Klosterköther mit einer tollen Parade. Au spielte in der Folge mutig nach vorne und hatte erste Chancen. Das 1:0 blieb allerdings Schalke vorbehalten: Eine zu kurze Torwartabwehr brachte Willi Landgraf mit einem Kopfball im Tor der Gastgeber unter. Fast im Gegenzug ging ein fulminanter Weitschuss von Au knapp über die Latte. Ein Auer Stürmer drang gefährlich in den Strafraum ein, seinen Schuss konnte Schalkes Keeper aber auf Kosten einer Ecke abwehren. Im Mittelfeld zog Olaf Thon geschickt die Fäden und spielte immer wieder gefährlich in die Spitze. Es fiel auf, dass er als sehr guter Techniker nie lange den Ball behielt, sondern zügig und mit viel Übersicht weiterleitete, ohne sich auf Zweikämpfe einzulassen. Matthias Herget organisierte die Abwehr der Schalker und sicherte zeitweise im Stil eines klassischen letzten Mannes nach hinten ab. Stürmer Martin Max, der als Rechtsaußen viele Flanken in die Mitte schlug, traf in der 15. Minute zum 2:0. Das Schiedsrichterteam hatte keine Probleme mit dem Spiel, das fair, aber trotzdem sehr engagiert auf beiden Seiten geführt wurde. Etliche Male liefen die Schalker in der ersten Halbzeit ins Abseits, was die prominenten Kicker ärgerte. Der Anschlusstreffer der Auer fiel in der 25. Minute durch einen Elfmeter. Kurz vor der Pause hatte Au noch eine große Chance durch einen Freistoß aus zentraler Position vor dem Strafraum, den der Torwart aber abwehren konnte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit brauchte Sven Lauman nach guter Vorarbeit von Martin Max, der den Torwart ausspielte, nur noch zum 3:1 einschieben. Der Anschlusstreffer zum 3:2 gelang Florian Bauer in der 35. Minute. Kurz danach gab es Elfmeter für Schalke. Meric Yamuz schoss den Ball sicher zum 4:2. Dann waren wieder die Kicker aus Au an der Reihe: Florian Busch überspielte Torwart Klosterkö-ther und traf zum 4:3. Dem einsatzfreudigen und laufstarken Martin Max blieb es kurz vor Ende vorbehalten, den Schlusspunkt zum verdienten 5:3-Sieg zu setzen. Nach dem Ende der Partie stellte sich Olaf Thon noch den Fragen, die Fußball-Kenner und Schalke-Fans des Auer Fußballvereins zusammengetragen hatten. Der Medienprofi antwortete fast druckreif auf die Frage nach dem entscheidenden Elfmeter im WM-Halbfinale 1990 gegen England, den er damals sicher verwandelte. Thon ging auch auf die Frage nach der fußballerisch prekären Lage von Schalke 04 in dieser Saison ein. Im Vorausblick auf das Derby gegen Dortmund sah er Schalke zwar als großen Außenseiter, sagte aber dennoch: "Ich glaube, morgen werden wir einen Fight erleben, die Mannschaft wird kämpfen bis aufs Messer." Und er sollte damit recht behalten. Olaf Thon lobte abschließend noch höflich Platz und Gegner und nahm sich viel Zeit für die Fans, gab fleißig Autogramme und erfüllte gerne die Wünsche nach Fotos mit Zuschauern.

