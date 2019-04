"Es geht um Frieden"

Stuttgart

Politiker finden zum Dialekt Stuttgart (lsw) - Badisch, Schwäbisch, Kurpfälzisch: In Baden-Württemberg sprechen Politiker oft unverblümt ihren Dialekt. Was früher als provinziell galt, passt heute prima ins politische Konzept - mit Grenzen. Denn das Publikum muss den Dialekt auch verstehen können (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Badisch, Schwäbisch, Kurpfälzisch: In Baden-Württemberg sprechen Politiker oft unverblümt ihren Dialekt. Was früher als provinziell galt, passt heute prima ins politische Konzept - mit Grenzen. Denn das Publikum muss den Dialekt auch verstehen können (Foto: dpa). » - Mehr

Rastatt

Politisches Jugendtheater Rastatt (xs) - Zwei Schüsse, die alles ändern werden. Zwei Jugendfreunde, Robin und Frederik. Einer wird zum Helden wider Willen und der andere zum Märtyrer. Das Phoenixtheater eröffnete die Theatersaison 2019/20 mit "Der Schuss", einem Stück über Rechtspopulismus (Foto: xs). » Weitersagen (xs) - Zwei Schüsse, die alles ändern werden. Zwei Jugendfreunde, Robin und Frederik. Einer wird zum Helden wider Willen und der andere zum Märtyrer. Das Phoenixtheater eröffnete die Theatersaison 2019/20 mit "Der Schuss", einem Stück über Rechtspopulismus (Foto: xs). » - Mehr

Baden-Baden

Senioren-Union will Brötchentaste Baden-Baden (ar) - Die Senioren-Union Baden-Baden wünscht sich Parken mit Brötchentaste in der Innenstadt und eine Senkung der Wassergebühren. Hierauf verwies Vorsitzende Margaret Ott in der Mitgliederversammlung, in deren Mittelpunkt Wahlen standen (Foto: Gangl). » Weitersagen (ar) - Die Senioren-Union Baden-Baden wünscht sich Parken mit Brötchentaste in der Innenstadt und eine Senkung der Wassergebühren. Hierauf verwies Vorsitzende Margaret Ott in der Mitgliederversammlung, in deren Mittelpunkt Wahlen standen (Foto: Gangl). » - Mehr

Stuttgart

Was das Land zusammenhält Stuttgart (bjhw) - Die Landesregierung gibt sich für die restlichen zwei Jahre der Legislaturperiode ein neues Programm, das dem BT vorliegt. Ein Dutzend Projekte sind entwickelt, 20 Millionen Euro bereitgestellt. Im Kern geht es darum, den Zusammenhalt zu stärken (Foto: dpa). » Weitersagen (bjhw) - Die Landesregierung gibt sich für die restlichen zwei Jahre der Legislaturperiode ein neues Programm, das dem BT vorliegt. Ein Dutzend Projekte sind entwickelt, 20 Millionen Euro bereitgestellt. Im Kern geht es darum, den Zusammenhalt zu stärken (Foto: dpa). » - Mehr