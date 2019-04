Dinge, die es nicht überall zu kaufen gibt

Baden-Baden

Ostereier-Suche auf dem Merkur Baden-Baden (red) - Zum traditionellen Ostereiersuchen sind alle Kinder am Ostersamstag, 20. April, von 10 bis 16 Uhr auf den Merkurgipfel eingeladen. Der Osterhase füllt stündlich seine Verstecke rund um den Merkurturm mit insgesamt 9 999 bunten Eiern (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Zum traditionellen Ostereiersuchen sind alle Kinder am Ostersamstag, 20. April, von 10 bis 16 Uhr auf den Merkurgipfel eingeladen. Der Osterhase füllt stündlich seine Verstecke rund um den Merkurturm mit insgesamt 9 999 bunten Eiern (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

5000 Festmeter Bruchholz Bühl (gero) - Erinnerungen werden wach an die Orkane Vivian, Wiebke (1990) und Lothar (1999). Auch in diesen Tagen zeigt sich in den Wäldern im Bereich Omerskopf und Unterstmatt ein Bild der Verwüstung" - das Ergebnis von Sturm- und Bruchholz vom Januar (Foto: Hammes). » Weitersagen (gero) - Erinnerungen werden wach an die Orkane Vivian, Wiebke (1990) und Lothar (1999). Auch in diesen Tagen zeigt sich in den Wäldern im Bereich Omerskopf und Unterstmatt ein Bild der Verwüstung" - das Ergebnis von Sturm- und Bruchholz vom Januar (Foto: Hammes). » - Mehr

Rastatt

Festlaune am Wochenende Rastatt (red) - Festliche Stimmung herrscht am Wochenende in Rastatt und in der Kurstadt. In Baden-Baden wird der neu gestaltete Leo eingeweiht und in Rastatt locken Händler zum Frühlingsmarkt. In beiden Städten findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag statt (Foto: Gärtner). » Weitersagen (red) - Festliche Stimmung herrscht am Wochenende in Rastatt und in der Kurstadt. In Baden-Baden wird der neu gestaltete Leo eingeweiht und in Rastatt locken Händler zum Frühlingsmarkt. In beiden Städten findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag statt (Foto: Gärtner). » - Mehr

Gernsbach

Auf Neureuthers Spuren Gernsbach (rap) - Was für viele Skifahrer wohl ein Traum bleiben wird, soll für Florian Herrmann Realität werden. Zwar ist er nicht für Felix Neureuther in das DSV-Team nachgerückt, dennoch wird er an einer Weltmeisterschaft teilnehmen - an der Ski-WM der Gastronomie (Foto: Rapp). » Weitersagen (rap) - Was für viele Skifahrer wohl ein Traum bleiben wird, soll für Florian Herrmann Realität werden. Zwar ist er nicht für Felix Neureuther in das DSV-Team nachgerückt, dennoch wird er an einer Weltmeisterschaft teilnehmen - an der Ski-WM der Gastronomie (Foto: Rapp). » - Mehr