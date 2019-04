Gastronomie nur für Badgäste

Iffezheim

Spargelholf gewährt Einblicke Iffezheim (ar) - Karin und Stefan Schneider luden im Rahmen der Initiative "Gläserne Produktion" auf ihren Spargelhof in Iffezheim und gaben Antworten auf Fragen rund um den Spargelanbau. Ehrengast war Werner Räpple vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband (Foto: Gangl).

Entscheidungen fürs Kombibad Rastatt (dm) - Kommt nun doch ein Fünf-Meter-Turm im Kombibad? Und welches Gastronomieangebot soll es dort geben? Unter anderem um diese Fragen geht es bei der Gemeinderatssitzung am Montag. In letzterer gab es zuletzt einen Dissens zwischen Gremium und Verwaltung (Foto: av).

Kühnl neuer "Lamm"-Pächter Bühl (gero) - Corina Bergmaier ist städtische Wirtschaftsförderin und damit zwangsläufig daran interessiert, dass es auch der Bühler Gastronomie gut geht. Auch im "Lamm" in Kappelwindeck geht es nahtlos weiter - mit dem neuen Pächter Julien Kühnl (Foto: gero).

Ex-Zollamt wird abgerissen Baden-Baden (hol) - Die Tage des alten Zollamts (Foto: Holzmann) in der Nähe des Bahnhofs sind gezählt. Die Baracke soll in den kommenden Monaten abgerissen werden. An ihrer Stelle sind drei Neubauten geplant - zwei große Immobilien für Gewerbe sowie ein kleineres Wohnhaus.