35 Poller für obere Kaiserstraße

Achern

Badestelle öffnet am 1. Mai Achern (red/aci) - Am Mittwoch, 1. Mai, startet offiziell die Badesaison an der Badestelle am Achernsee in Achern. Ab dann ist die Badestelle täglich zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet. Der Zutritt ist kostenlos, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit (Foto: Stadt Achern).

Karlsruhe

Polizist ertappt jungen Einbrecher Karlsruhe (red) - Ein 18-jähriger Einbrecher ist am Freitagmorgen in der Karlsruher Innenstadt von einem Polizisten, der sich gerade auf dem Weg zu seinem Dienst befand, ertappt worden. Der junge Mann flüchtete, wurde aber von einer Streife gestellt und festgenommen (Symbolfoto: av).

Baden-Baden

BKV-Chef: "Exzess" nicht vorhersehbar Baden-Baden (hol) - "Es tut uns leid", sagte BKV-Chef Steffen Ratzel. Bei einer Pressekonferenz im Kurhaus nahm er Stellung zu den Vorfällen am Rande einer Hochzeit im Kurgarten (Foto: Walter) am vergangenen Sonntag. Der "Exzess", so Ratzel, sei nicht vorhersehbar gewesen.