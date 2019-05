Mit offenem Ohr für alle

Rastatt



Anbau für das Landratsamt Rastatt (ema) - Die Kreisverwaltung zieht in Erwägung, ihr Stammhaus am Schlossplatz zu erweitern. Der Planungsausschuss des Kreistags befürwortete jetzt eine Variante, die einen Anbau des Landratsamts in südlicher Richtung an der Erschließungsstraße beinhaltet (Foto: ema). » Weitersagen (ema) - Die Kreisverwaltung zieht in Erwägung, ihr Stammhaus am Schlossplatz zu erweitern. Der Planungsausschuss des Kreistags befürwortete jetzt eine Variante, die einen Anbau des Landratsamts in südlicher Richtung an der Erschließungsstraße beinhaltet (Foto: ema). » - Mehr