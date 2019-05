Erstkommunion mit Poetry Slam

(as) - Es ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass Menschen zu ihrem Glauben stehen - und so lassen sich die Kirchen unter anderem bei der Erstkommunionvorbereitung einiges einfallen, um Kinder und auch deren Eltern mitzunehmen, zu begeistern und nach Möglichkeit dauerhaft zu binden. Davon kann auch Dieter Janikovits ein Lied singen, seit vielen Jahren Gemeindereferent in der katholischen Seelsorgeeinheit Durmersheim.

Der passionierte Musiker hat dabei natürlich ein Instrumentarium an der Hand, dem nicht ohne Grund verbindende Wirkung nachgesagt wird: die Musik. Und so ist es in St. Dionys/Herz-Jesu seit Jahren guter Brauch, dass er Kommunionkinder, die ein Instrument spielen, zu einer Kinderband zusammenstellt, die das jeweilige Kommunionlied mit stimmungsvollen Rhythmen begleiten.

"Unterwegs mit Jesus" lautet in diesem Jahr das Motto. Und dazu gibt es ein Lied, zu dem der Gemeindereferent Text und Musik geschrieben hat. Zur Erstkommunion von 25 Kindern am kommenden Sonntag in der Pfarrkirche St. Dionysius in Durmersheim stehen voraussichtlich zwei Keyboarder, Gitarre, Schlagzeug und Waldhorn zur Verfügung. Voraussichtlich deshalb, weil natürlich niemand gezwungen wird, betont Janikovits. Zu "Unterwegs mit Jesus" gehörte erstmals auch ein "Praktikum" bei den Ministranten, durch das wohl dem dortigen Nachwuchsmangel entgegengewirkt werden kann, hofft der Gemeindereferent.

Und auch die Eltern versucht er stets einzubinden und mitzunehmen - auch über die Leitung der Erstkommuniongruppen hinaus. Denn er weiß, dass es heutzutage mehr denn je gilt, den Samen nicht nur bei den Kindern zu legen.

Und so freut er sich besonders, dass es am Sonntag bei der Erstkommunion in St. Dionysius eine weitere Besonderheit gibt: Den Vortrag von Sonja Jung in der modernen Literaturform des Poetry Slams. Die engagierte Mutter ist auch als Slam-Poetin aktiv und hat auf Anregung von Janikovits ihre Gedanken zum Motto in Worte gefasst, die sie in der ihr eigenen Interpretationsart vortragen soll. "Jesus - Du bist unterwegs mit mir ... und ich bin unterwegs mit Dir ... Mir war nicht immer klar, was Dein Opfer wirklich bedeutet, und ich hab ein bisschen Zeit vergeudet, doch als ich ankam in Deinem Arm, wurde mein Herz erfüllt und mir wurde warm", heißt es da unter anderem - Worte, die auch den Gemeindereferenten bewegen, der sich die entsprechende Whatsapp-Nachricht immer wieder gerne anhört. Ein kleiner Samen, der aufgegangen ist ...