Infotafeln sollen auf hingerichtete Kriegsverbrecher hinweisen

Auf den Friedhöfen in Plittersdorf, Ottersdorf und Wintersdorf befinden sich insgesamt elf Gräber von Kriegsverbrechern, die 1947 vom französischen Militärgericht zum Tode verurteilt worden waren. Stadtarchivar Oliver Fieg hat sich im Januar mit einem Vertreter des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge die einzelnen Gräber angeschaut, der Verein hat Mitte März eine Stellungnahme an die Verwaltung geschickt. Ein Abräumen der Gräber sei "rechtlich nicht ohne Weiteres möglich", wie es in der Sitzungsvorlage heißt. Diese seien als "steinerne Zeugnisse ihrer Zeit" zu erhalten: "Die Beseitigung dieser Gräber würde damit auch dieses zugegeben schwierige Thema unserer Geschichte kommentar- und spurlos beseitigen", heißt es in dem Schreiben. Deshalb sollten die Gräber mit einem expliziten Hinweis auf die dort bestatteten Kriegsverbrecher versehen werden. Die Gräber sollten auch dann belassen werden, wenn sie nicht formell als Kriegsgräber aufgeführt sein sollten.

Die Stadt Rastatt befürwortet eine einheitliche Gestaltung der Tafeln und möchte sich diesbezüglich nicht nur mit den einzelnen Ortsverwaltungen und dem Volksbund abstimmen, sondern auch mit Iffezheim, Ötigheim und Bischweier. Im Kirschendorf hat Bürgermeister Robert Wein inzwischen im Rathausarchiv recherchiert und festgestellt, dass die beiden Granitkreuze auf dem örtlichen Friedhof, auf denen die Namen von vier Kriegsverbrechern stehen, gar nicht auf der Kriegsgräberliste stehen. "Lediglich die vier gefallenen Soldaten stehen auf dieser Liste", verdeutlicht er auf BT-Anfrage. Vor diesem Hintergrund handle es sich für ihn um Gräber, die unter die Friedhofsordnung fallen und für die zeitlich begrenzte Liegezeiten gelten. Das Thema sei im Gemeinderat nichtöffentlich kontrovers diskutiert und im Zusammenhang mit dem Masterplan "Friedhof 2030" aufgegriffen worden, berichtet Wein. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen soll nun der neue Gemeinderat fällen, plädiert der Rathauschef, der grundsätzlich eine Erinnerungskultur begrüßt und am Volkstrauertag "immer deutliche Worte gegen Rechts" finde.

Der Iffezheimer Bürgermeister Christian Schmid wollte zunächst die Entscheidung in Rastatt abwarten, bevor das Thema weiter im Gemeinderat behandelt wird, ebenso der Ötigheimer Bürgermeister Frank Kiefer. Dieser hatte den Volksbund um eine Einschätzung des Themas gebeten und ebenfalls die Empfehlung bekommen, die Gräber möglichst zu erhalten: "Wir werden uns nun hinsichtlich der Infotafeln mit Rastatt abstimmen und möglichst noch mit dem alten Gemeinderat im Juni darüber entscheiden", verdeutlicht Kiefer.

Die Gemeinde Hügelsheim hatte diesbezüglich bereits im Dezember reagiert und ein großes Holzkreuz mit den Namen von vier Kriegsverbrechern entfernt.

Ein weiteres Thema ist die Hinrichtung von zwölf französischen Widerstandskämpfern in Plittersdorf am 24. November 1944 im Rahmen der sogenannten "Schwarzwälder Blutwoche". Anlässlich des 75. Jahrestags der Erschießungen soll im Gedenken an die Ermordeten eine Gedenktafel errichtet werden. Hierbei s oll auch die Gemeinde Seltz eingebunden werden.

Da sich der Erschießungsort jedoch nicht "mit letzter Sicherheit bestimmen" lasse, wie es in der Sitzungsvorlage heißt, wurde ein Platz bei der Rheinfähre bestimmt, weil dort die größte Öffentlichkeit gegeben sei. Der Text soll auf Deutsch und Französisch gehalten werden, in Abstimmung mit der Organisation "Déléguée générale honoraire du Souvenir Français/Association Alliance", die sich für das Gedenken gefallener Soldaten einsetzt. Das Stadtarchiv und die Ortsverwaltung Plittersdorf werden sich um die Gestaltung der Tafel kümmern.