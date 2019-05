Stadtreinigung geht in Offensive

Rastatt (ema) - Die Große Kreisstadt will die Reinigung der Innenstadt nicht nur systematischer angehen, sondern auch intensivieren und dabei Sanktionen gegen Müllsünder verschärfen. Der Gemeinderat hat jetzt einstimmig die Weiterentwicklung des Reinigungskonzepts befürwortet. Fragen und Antworten:



Wie sieht die Ausgangslage aus? Verwaltung und Gemeinderat haben im vergangenen Jahr der Vermüllung und einer Verwahrlosung des Stadtbilds den Kampf angesagt. Mit der INFA GmbH holte man sich ein Fachbüro an die Seite, um das seit 2010 bestehende Konzept weiterzuentwickeln. Dazu wurde ein Arbeitskreis mit Vertretern unterschiedlicher Interessengruppen eingebunden, der künftig zweimal jährlich zusammenkommt. Die Ist-Analyse von INFA zeigt, dass Rastatt im Vergleich mit ähnlich strukturierten Städten bei der Verschmutzung im Mittelfeld liegt. Die Ausgaben für die Reinigung sind "nicht überdimensioniert", so die INFA. Auffällig waren vor allem Parkplätze, vereinzelte Papierkörbe, einige Grünanlagen sowie Tourismus-Schwerpunkte. Dank des Internet-Mängelmelders konnten zuletzt vermehrt Beschwerden über Verschmutzungen und andere Missstände gezielt abgearbeitet werden. Wie gestaltet sich die Weiterentwicklung des Reinigungskonzepts? INFA und Arbeitskreis haben sich auf einen Maßnahmenkatalog für die nächsten fünf Jahre verständigt, dem bestimmte Prioritäten zugeordnet wurden - alles unter der Maßgabe, die vielen Aktionen, Ideen und Initiativen unter der Dachmarke "Sauberkeitskonzept" zu bündeln. Durch den Wiedererkennungswert dieser Dachmarke sollen der Bekanntheitsgrad verbessert und die Menschen stärker sensibilisiert werden. Rastatts Anspruch als "Wohlfühlstadt will man durch die drei "S" symbolisieren: säubern, sensibilisieren, sanktionieren. Einen ersten Schritt war der Gemeinderat bereits bei der Verabschiedung des Haushalts 2019 gegangen, als man vier zusätzliche Stellen für die Stadtreinigung bewilligt hatte. Offen ist noch, inwieweit in den Stadtteilen Handlungsbedarf besteht. Im Gemeinderat deutete Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch an, dass in den Dörfern allmählich ähnliche Probleme auftreten und die Stadtteilbauhöfe an Grenzen stoßen. Was steht ganz oben auf der Agenda? Für dieses und nächstes Jahr hat man sich folgende Maßnahmen vorgenommen: Etablierung der Dachmarke "Sauberkeitskonzept" durch Öffentlichkeitsarbeit und Projekte; Prüfung ordnungsrechtlicher Maßnahmen (Sanktionen), Optimierung der Reinigung dank digitaler Unterstützung (effizientere Tourenplanung); straffere Bearbeitung der gemeldeten Mängel dank zusätzlicher Mitarbeiter; Einsatz eines zweiten Stadtmüllsaugers; häufigere Kontrolle von Verschmutzungsschwerpunkten (Hotspots); Prüfung zusätzlicher Abfalleimer- und Sitzbank-Standorte; Umsetzung eines Projekts der Josef-Durler-Schule (sprechende Abfalleimer); Hundekotkonzept (mit Standplätzen für Tütenspender). Auf Vorschlag der CDU-Fraktion sollen Pilotflächen zur Reinigung von Kaugummiverschmutzungen ausgewählt werden - eine Aufgabe, die laut INFA "sehr teuer" und schwierig sei. Wie sieht es mit den Sanktionen aus? Im Ordnungsamt existiert bereits eine Richtwerttabelle für Geldbußen bei wilder Müllablagerung, angefangen vom Wegwerfen der Zigarettenkippe bis hin zum Sperrmüll. Das Strafgeld wird nach dem Beschluss des Gemeinderats von 50 auf mindestens 75 Euro angehoben. Laut Bürgermeister Arne Pfirrmann ist das Team des Gemeindevollzugsdiensts verstärkt worden und werde geschult. Erwogen wird auch, dass die Mitarbeiter anonym unterwegs sein werden. Pfirrmann erklärte indes, dass man sich "nicht zu viel versprechen" solle von dem Sanktionsinstrumentarium.

