Kunst für das Allgemeinwohl

Von Franziska Kiedaisch



Ötigheim - Die Frauen waren im vergangenen Monat fleißig. Davon zeugen die bunten Stoffbahnen, die aus ihren mitgebrachten Beuteln und Taschen hervorquellen. Sie sind gestrickt oder gehäkelt und werden in Lonas Laden in Ötigheim zusammengenäht und um unterschiedlich hohe und breite Papp- oder Plastikrohre gestülpt. Der Künstlerkreis Ötigheim (KKÖ) trifft sich hier einmal im Monat zum "Maschentreff", um bis zum Dorffest im September genügend wollene Hingucker herzustellen.



Sie sollen die Bühne der Mehrzweckhalle verschönern, in der 14 Maler und acht Kunsthandwerker während des Festes unter dem Titel "Ötigart Zwei" ihr Können zeigen werden. Die bunten Rohre werden dann ein zwei auf drei Meter großes Bild mit Handabdrücken von Ötigheimer Kindern rahmen, das derzeit noch im Rathaus zu finden ist. "Wir stellen hier eine Bühnen-Dekoration her", erklärt Volker Kirst, Vorsitzender des KKÖ. In gemütlicher Atmosphäre stricken oder häkeln die Frauen bei Kaffee und Kuchen in Lonas Geschäft. Bereits zum zweiten Mal machen sie das. Rund zehn Personen beteiligen sich bisher an dem "Maschentreff" - nicht alles sind KKÖ-Mitglieder. Den Großteil der Arbeit erledigen die Frauen jedoch zu Hause. "Wir wollen das konzentrieren," so Kirst, "indem die Damen die fertigen Sachen mitbringen". Männer seien bisher nicht für den "Maschentreff" zu motivieren gewesen. In der älteren Generation zählten Handarbeiten zu jenen Sachen, die Männer selten beherrschten, sagen die Frauen und lachen. Inmitten des Raums hat Lona Ganz einen großen Tisch und Stühle aufgebaut - wo heute die fleißigen Handarbeiterinnen sitzen, spielen an einem anderen Tag Jugendliche Karten oder stoßen Freunde auf einen Geburtstag an. "Ich mag eben die Leute", erklärt Ganz den Schritt, inmitten der Verkaufsfläche einen Treffpunkt für jedermann herzustellen. Kirst zeigt sich dankbar: "Es ist toll, dass Lona uns den Laden zur Verfügung stellt." Man komme an diesem Ort "zwanglos und locker zusammen", so Kirst. Bürgermeister Frank Kiefer sieht in der Verbindung von KKÖ und Lonas Laden eine besondere Konstellation des Dorflebens: "Im Kommunikationszentrum von Ötigheim zu stricken, das ist das Besondere", sagt er. Er selbst hatte vor sechs Jahren die Idee für den Künstlerkreis: Als er im Zuge seines Wahlkampfs von Tür zu Tür zog, um die Bürger besser kennenzulernen, da seien ihm oft Bilder im Hausflur aufgefallen. Fragte er nach, so stellte sich heraus, dass viele Ötigheimer künstlerisch aktiv seien: "Aber eine Plattform für lokale Künstler fehlte bis dahin", so Kiefer. 2014 wurde der Verein schließlich gegründet, inzwischen hat er 34 Mitglieder. "Es freut mich zu sehen, wie die Idee immer weiter wächst", so Kiefer. 90 Prozent der Künstler kommen laut Kirst aus Ötigheim, 70 Prozent seien Maler, der Rest Kunsthandwerker. "Das übergeordnete Ziel des KKÖ ist: Unser Dorf soll schöner werden", sagt Kirst voller Elan. Dieser Einsatz für das Allgemeinwohl in Form von Kunst hebt auch Kiefer hervor: "Der Verein ist voll akzeptiert, weil er was für den Ort macht." Alte Techniken in



gemütlicher Runde



Stromkästen wurden bereits verschönert, bunte Stehlen angefertigt und im Ort aufgestellt, Aktionen im Zuge der Ferienbetreuung umgesetzt und am oberen Tellweg ist ein Kunstweg geplant. Kirst erzählt voller Begeisterung von einem Insektenhotel aus einem gespaltenen Baumstamm, der hier bald seinen neuen Platz finden soll. Nun also wird gehäkelt und gestrickt. Gerne kommen die Frauen in Lonas Laden. Man treffe Menschen, die man sonst nicht treffe, heißt es am Tisch inmitten des kleinen Ladens unisono von den Frauen. Die gemeinsame Arbeit an der kunstvollen Gestaltung des öffentlichen Raums lasse neue Bekanntschaften entstehen, indem man in gemütlicher Runde alte Techniken anwende. Eigentlich habe man wie andernorts auch mit der Technik Bäume verschönern wollen. Weil jedoch geeignete im Zentrum von Ötigheim fehlten, habe man sich für die Röhren-Variante entschieden, erzählt Kirst. Am Ende sollen es fünf oder sechs bunte Röhren werden, die zwischen einem halben und zwei Meter hoch sind. Die mobilen Rohre haben dabei den Vorteil, dass sie nach der Ausstellung gemeinsam mit anderen Kunstwerken in der neu geschaffenen, gemeindeeigenen Kunstscheune (Hildastraße 10) gelagert werden können. Bis es aber so weit ist, entstehen noch einige bunte Bahnen aus Wolle - an jedem letzten Donnerstag im Monat findet bei Lona der "Maschentreff" statt, zu dem alle Interessierten eingeladen sind.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Immobilien unter der Lupe Gaggenau (uj) - Über 16 Gebäude verfügt die katholische Seelsorgeeinheit Gaggenau-Ottenau. Werden alle behalten oder vielleicht einige verkauft? Um diese und andere Fragen zu klären, lädt die Seelsorgeeinheit zu einem "Dialog über die Zukunft der Gebäude" (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Über 16 Gebäude verfügt die katholische Seelsorgeeinheit Gaggenau-Ottenau. Werden alle behalten oder vielleicht einige verkauft? Um diese und andere Fragen zu klären, lädt die Seelsorgeeinheit zu einem "Dialog über die Zukunft der Gebäude" (Foto: Jahn). » - Mehr Au am Rhein

Künstler stellt zum ersten Mal aus Au am Rhein (HH) - Zum ersten Mal überhaupt hat der Auer Künstler Horst Stolz seine Werke ausgestellt. Bürgermeisterin Veronika Laukart hatte diese bei einem Besuch entdeckt und den 78-Jährigen gebeten, sie im neu gestalteten Rathaus der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen (Foto: Heck). » Weitersagen (HH) - Zum ersten Mal überhaupt hat der Auer Künstler Horst Stolz seine Werke ausgestellt. Bürgermeisterin Veronika Laukart hatte diese bei einem Besuch entdeckt und den 78-Jährigen gebeten, sie im neu gestalteten Rathaus der Öffentlichkeit zeigen zu dürfen (Foto: Heck). » - Mehr Bühl

Landesehrennadel für Bernhard Götz Bühl (eh) - Eine hochkarätige Ehrung wurde Bernhard Götz zuteil: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Trausaal des Friedrichbaus überreichte ihm Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Landesehrennadel und betonte dessen Kreativität und unermüdliche Schaffenskraft (Foto: eh). » Weitersagen (eh) - Eine hochkarätige Ehrung wurde Bernhard Götz zuteil: Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Trausaal des Friedrichbaus überreichte ihm Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Landesehrennadel und betonte dessen Kreativität und unermüdliche Schaffenskraft (Foto: eh). » - Mehr